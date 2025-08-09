Crvena zvezda nie pozyska gwiazdy. Tadić wybrał klub

Crvena zvezda negocjowała transfer 111-krotnego reprezentanta Serbii, jednak nie zdołała go przekonać do powrotu do ojczyzny. Dusan Tadić zagra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Sipa US/ Alamy Na zdjęciu: Dusan Tadić

Crvena zvezda musi obejść się smakiem

Dusan Tadić po zakończeniu sezonu rozstał się z Fenerbahce. W Stambule spędził dwa lata – w 109 meczach zdobył 29 bramek i zanotował 35 asyst. Wydawało się, że jego następnym klubem może zostać Crvena zvezda i tym samym napastnik po 15 latach wróciłby do ojczyzny.

Jednak negocjacje z mistrzami Serbii nie zakończyły się podpisaniem umowy. Zamiast gry w Europie, 36-latek postanowił wybrać egzotyczny kierunek. Jego nowym pracodawcą została ekipa Al-Wahda Abu Zabi, a więc brązowi medaliście poprzedniego sezonu w UAE Pro League.

Al Wahda Signs Professional Dušan Tadić pic.twitter.com/rFfnc3VJbl — Al Wahda FC – EN (@ALWAHDA_INT) August 8, 2025

Tadić związał się rocznym kontraktem z klubem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jego trenerem będzie Portugalczyk Jose Morais, a w szatni Serb nie spotka gwiazd – zespół z Abu Zabi nie może pochwalić się nazwiskami znanymi europejskim kibicom.