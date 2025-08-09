Crvena zvezda nie pozyska gwiazdy. Tadić wybrał klub

Crvena zvezda musi obejść się smakiem
Dusan Tadić po zakończeniu sezonu rozstał się z Fenerbahce. W Stambule spędził dwa lata – w 109 meczach zdobył 29 bramek i zanotował 35 asyst. Wydawało się, że jego następnym klubem może zostać Crvena zvezda i tym samym napastnik po 15 latach wróciłby do ojczyzny.
Jednak negocjacje z mistrzami Serbii nie zakończyły się podpisaniem umowy. Zamiast gry w Europie, 36-latek postanowił wybrać egzotyczny kierunek. Jego nowym pracodawcą została ekipa Al-Wahda Abu Zabi, a więc brązowi medaliście poprzedniego sezonu w UAE Pro League.
Tadić związał się rocznym kontraktem z klubem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jego trenerem będzie Portugalczyk Jose Morais, a w szatni Serb nie spotka gwiazd – zespół z Abu Zabi nie może pochwalić się nazwiskami znanymi europejskim kibicom.