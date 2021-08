Transfer Cristiano Ronaldo do Manchesteru City wydaje się być kwestią godzin. Jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy sportowych, jeśli chodzi o rynek transferowy, Gianluca Di Marzio w rozmowie z Goal.pl powiedział, że Portugalczyk nie był celem numer jeden mistrza Anglii. Wypowiedział się także na temat potencjalnych transferów gwiazd Serie A i Premier League.

Cristiano Ronaldo w Manchesterze City – ten transfer jest na ostatniej prostej

Gianluca Di Marzio wyjaśnia, dlaczego właśnie Manchester City i mówi, czy ktoś jeszcze starał się o Portugalczyka

Co z Lorenzo Insigne czy Pierre-Emerickiem Aubameyangiem? Czy oni też zmienią kluby w tym oknie transferowym?

Transfer Cristiano Ronaldo – kulisy

Cristiano Ronaldo w piątek opuścił centrum treningowe Juventusu i jego transfer do Manchesteru City ma być na ostatniej prostej. Agent Jorge Mendes działa mocno w tej sprawie. Możliwe, że z Etihad Stadium pożegna się Raheem Sterling, ponieważ według Di Marzio, Josep Guardiola nie widzi go w planach na ten sezon.

– Sterling miał trochę problemów z Guardiolą w poprzednim sezonie. Nie wiem, czy chce odejść, ale na pewno Hiszpan chce go puścić. Nie będzie to jednak łatwe w ostatnich pięciu dniach okienka transferowego. Pep chciałby mieć Ronaldo w zamian za Sterlinga. Jest możliwe, że Portugalczyk przejmie numer 7, jeśli Anglik odejdzie – tłumaczył Di Marzio i dodał, że determinacja pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki ws. transferu jest ogromna. – On jest mocno na tym skupiony. Nigdy nie uczył się języka włoskiego, porozumiewał się po portugalsku. Nie miał większych związków ze swoimi kolegami z szatni, jest typem indywidualisty. Teraz potrzebuje nowego wyzwania. Chce odejść – mówił włoski dziennikarz Sky Sports.

W przeszłości Cristiano Ronaldo mówił, że nigdy nie zagra dla City, ponieważ kocha Manchester United, jednak te słowa wydają się już nieaktualne. – To dlatego, że chce odejść. Manchester City to jeden z najlepszych klubów na świecie. Będzie chciał z nim wygrać Ligę Mistrzów, Premier League i zdobyć Złotego Buta. Jest niemożliwe, aby odmawiać takiemu klubowi. To jest jedyny klub, który powiedział “OK, możemy rozmawiać o tym transferze”. Kiedyś mówiło się o powrocie Cristiano do Manchesteru United, ale w ostatnich dniach nie było tego tematu. Nie sądzę, aby Jorge Mendes oferował Cristiano do MU. Musiał rozwiązać szybko sprawę z Juventusem i jedynym klubem, który podjął dyskusję był Manchester City. Jeśli oni powiedzą, że się nie dogadają, wówczas Mendes może się zwrócić do innych klubów, ale w tej chwili to raczej niemożliwe – wyjaśnił Di Marzio.

Co ciekawe, Manchester City nigdy nie rozważał Cristiano Ronaldo jako swojego głównego celu transferowego. – Nigdy nie był dla nich priorytetem, a raczej alternatywą. Celem numer jeden był Harry Kane. Guardiola chciał kapitana reprezentacji Anglii. Po deklaracji Kane’a, że zostaje w Tottenhamie Mendes oferował dyrektorowi sportowemu MC Ronaldo. Częścią transakcji z Juventusem miał być Gabriel Jesus i Guardiola na początku się zgodził, ale potem powiedział “nie”, ponieważ Brazylijczyk dobrze wszedł w sezon. Juve potrzebuje kogoś w miejsce Ronaldo, więc sytuacja jest trudna – powiedział Gianluca Di Marzio.

– Myślę, że Manchester City w przyszłym sezonie wróci po Kane’a. Cristiano Ronaldo nie jest typowym napastnikiem. W przyszłym sezonie mogą grać razem, ponieważ są zupełnie innymi zawodnikami – kontynuował Włoch.

Transfery: Co z Insigne i Aubameyangiem?

Di Marzio wypowiedział się także na temat potencjalnych transferów gwiazd z Premier League i Serie A. Został zapytany, czy jeszcze w tym oknie transferowym barwy zmienią Lorenzo Insigne i Pierre-Emerick Aubameyang. – Insigne chciał sprowadzić Inter Mediolan, ale mają obecnie Correę i Dzeko. Nie sądzę, aby jakiś klub zgłosił się w ostatnich dniach okienka transferowego. Napoli nie zaoferowało mu nowego kontraktu, więc będzie mógł odejść za darmo po zakończeniu sezonu. Oprócz Interu nikt inny nie interesował się na poważnie tym piłkarzem. Co do Aubameyanga, wiem, że był proponowany Juventusowi, jeśli odejdzie Ronaldo. Gabończyk nie jest jednak typowym napastnikiem, jest podobny do Moraty, nie gra blisko bramki. Juve chciałoby bardziej kogoś jak Aguero. Myślę, że Aubameyang tego lata zostanie w Arsenalu – zakończył Di Marzio.