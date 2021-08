Transfer Cristiano Ronaldo do Manchesteru City jest prawie przyklepany. Portugalczyk opuszcza Juventus, ale pozostawia klub z niespełnioną obietnicą – piszą na Seriea.pl komentatorzy Eleven Sports Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Cristiano Ronaldo zamieni wkrótce Serie A na Premier League

Jak ocenić czas spędzony przez Portugalczyka w Juventusie?

Transfer Cristiano Ronaldo bardzo blisko

Ta sprawa rozpala mercato jak żadna inna. Jeden z najlepszych piłkarzy świata zmienia klub, a zatem trąbią o tym wszyscy wokół. Po tym jak Harry Kane przekazał, że w trwającym sezonie na pewno nie zmieni barw klubowych i jego zespołem ciągle będzie Tottenham, Manchester City musiał wdrożyć plan B. Tym było sprowadzenie Cristiano Ronaldo, którego w Juventusie nikt nie zamierzał zatrzymywać.

Portugalczyk przychodził z Realu Madryt do Turynu po to, aby dać Starej Damie zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Znacznie podniósł wartość marketingową klubu, ale to, co najważniejsze nie zostało załatwione. Juventus z Ronaldo w składzie ani razu nie dotarł nawet do półfinału Champions League, co było ciosem dla Bianconerich.

Cristiano Ronaldo nie był transferowym niewypałem Juve, bo miał wyśmienite statystyki, dwukrotnie był wybierany najlepszym piłkarzem Serie A, ale jednak brakowało wisieńki na torcie. Dlatego nikogo specjalnie nie dziwi, że włoski klub nie walczy o zatrzymanie pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki u siebie.