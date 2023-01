fot. PressFocus Na zdjęciu: Craig Dawson

Wolverhampton poinformował o transferze 32-letniego Craiga Dawsona, który opuścił West Ham United za kwotę ponad trzech milionów funtów.

Wolverhampton wzmocnił się kosztem ligowego rywala

Do ekipy “Wilków” dołączył Craig Dawson

Doświadczony Anglik podpisał kontrakt do 30 czerwca 2025 roku

“Wilki” osłabiły bezpośredniego rywala

Wolverhampton niespodziewanie wdał się w tym sezonie w walkę o utrzymanie, dlatego zdecydował się na transfer zawodnika, który ma już doświadczenie z podobnych sytuacji. Do zespołu dołączył 32-letni Craig Dawson, dotychczasowy obrońca West Hamu United.

Transakcja wyniosła łącznie niespełna cztery miliony funtów. Angielski defensor podpisał kontrakt do 30 czerwca 2025 roku.

– On był już na naszej liście życzeń wcześniej, ale również grał w poprzednim sezonie z West Hamem przeciwko Sevilli, dlatego mógł mu się przyjrzeć Julen Lopetegui. Julen zna go bardzo dobrze, to była bardzo szybko decyzja z obu stron, wszyscy chcieli tego transferu – przekonuje dyrektor sportowy “Wilków” Matt Hobbs.

Wolverhampton osłabił tym samym bezpośredniego rywala w walce o utrzymanie w Premier League. Od początku kampanii 2022/2023 Dawson wystąpił dla West Hamu United w ośmiu ligowych spotkań. Zaliczył także cztery występy w Lidze Konferencji Europy, a w jednym z nich trafił do siatki.

Na poziomie Premier League Anglik zagrał łącznie 246 razy. Nie ulega wątpliwościom, że jego doświadczenie może okazać się kluczowe dla zespołu, który za wszelką cenę chce pozostać w elicie.

