Cracovia postawiła na rewolucję. Letnie transfery robią wrażenie

Cracovia postawiła latem na rewolucję kadrową. Z klubem pożegnało się kilku ważnych zawodników, ale w ich miejsce ściągnięto nowe gwiazdy. Największe wrażenie robią transfery takich piłkarzy jak: Mateusz Klich, Bosko Sutalo czy Filip Stojilković.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Filip Stojilković

Cracovia – transfery przed sezonem 2025/2026

Cracovia po zakończeniu sezonu 2024/2025, w którym zajęła 6. miejsce w PKO BP Ekstraklasie, postanowiła zmienić kierunek na przyszłość. W tym celu zdecydowano, że kontrakt Dawida Kroczka nie zostanie przedłużony. Nowym szkoleniowcem Pasów został Luka Elsner. Słoweniec ma za sobą pracę m.in. w Ligue 1, gdzie prowadził Stade Reims czy Le Havre, a także w Belgii, gdzie odpowiadał za wyniki Standard Liege i KV Kortrijk. Wraz z zatrudnieniem nowego trenera postawiono na głośne jak na realia Ekstraklasy transfery.

W Krakowie sfinalizowano aż dwanaście transakcji, ale według powszechnych informacji Cracovia wydała jedynie milion euro. Za gotówkę do klubu trafili Brahima Traore z SM Caen i Filip Stojilković z Darmstadt 98. Każdy z nich kosztował po 500 tysięcy euro.

Kibice ze stadionu przy ulicy Kałuży mogą cieszyć się przede wszystkim z transferu szwajcarskiego napastnika. Stojilković już na początku sezonu pokazał próbkę swoich możliwości, zdobywając 5 goli w 7 meczach. 25-latek jest na dobrej drodze, aby godnie zastąpić Benjamina Kallmana i stać się gwiazdą nie tylko Pasów, ale również Ekstraklasy.

Na szczególną uwagę zasługują także duże powroty do polskiej ligi jak transfer Mateusza Klicha, czyli wychowanka Cracovii oraz Mateusza Praszelika. Ponadto z pobytu w Milanie do ojczyzny wrócił Mateusz Skoczylas. Jak dotąd każdy z nich jest w swoim tempie wprowadzany do wyjściowego składu. Z miejsca ważną rolę w zespole odgrywa Dominik Piła, który trafił do Krakowa z Lechii Gdańsk i zagrał niemal we wszystkich meczach pełne dziewięćdziesiąt minut.

Na zasadzie wypożyczenia Cracovia pozyskała dwóch ciekawych zawodników jak Bosko Sutalo, czyli brata Josko, który na co dzień gra w Ajaksie oraz Milana Aleksicia. Serb wcześniej był związany z Sunderlandem, z którym awansował do Premier League.

Krakowianie byli aktywni także w samej końcówce okna transferowego, finalizując głośną transakcję prosto z Serie A. Nowym zawodnikiem Cracovii został Gabriel Charpentier, ostatnio zawodnik Parmy. W poprzednim sezonie zdobył jedną bramkę w dziesięciu meczach ligi włoskiej. Z kolei w Serie B ma na swoim koncie 14 goli w 56 spotkaniach. Transfermarkt wycenia go na ponad milion euro.

Podsumowując, ruchy Cracovii na rynku transferowym z pewnością zrobiły duże wrażenie na wszystkich. Jak na razie wiele wskazuje na to, że projekt w Krakowie może być niezwykle interesujący, ponieważ podopieczni Luki Elsnera imponują formą. Po 7. kolejkach zajmują 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 14 punktów. Z kolei Filip Stojilković jest liderem klasyfikacji strzelców.

Cracovia – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Kwota transferu Brahim Traore Środkowy obrońca SM Caen 0,5 mln euro Filip Stojilković Napastnik Darmstadt 98 0,5 mln euro Gabriel Charpentier Napastnik Parma Bez odstępnego Kahveh Zahiroleslam Napastnik VV St. Truiden Bez odstępnego Mateusz Klich Środkowy pomocnik Atlanta Bez odstępnego Dominik Piła Środkowy obrońca Lechia Gdańsk Bez odstępnego Dijon Kameri Ofensywny pomocnik RB Salzburg Brak danych Mateusz Praszelik Ofensywny pomocnik Hellas Werona Brak danych Mateusz Skoczylas Ofensywny pomocnik AC Milan Brak danych Konrad Cymerys Bramkarz Siarka Tarnobrzeg Brak danych Bosko Sutalo Środkowy obrońca Standard Liege Wypożyczenie Milan Aleksić Ofensywny pomocnik AFC Sunderland Wypożyczenie Kwoty według: Transfermarkt

Cracovia – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Kwota transferu Filip Rózga Ofensywny pomocnik Sturm Graz 2 mln euro Virgil Ghita Środkowy obrońca Hannover 96 1 mln euro Benjamin Kallman Napastnik Hannover 96 Bez odstępnego Jani Atanasov Defensywny pomocnik AE Larisa Bez odstępnego Patryk Sokołowski Defensywny pomocnik Śląsk Wrocław Bez odstępnego Arttu Hoskonen Środkowy obrońca Stockport Bez odstępnego Patryk Janasik Prawy obrońca Polonia Warszawa Bez odstępnego Damian Urban Lewy pomocnik Chełmianka Bez odstępnego Maciej Mrozik Ofensywny pomocnik KSZO Ostrowiec Św Bez odstępnego Szymon Doba Napastnik Górnik Łęczna Bez odstępnego Jakub Pestka Środkowy obrońca Sparta Kazimierz Wielka Bez odstępnego Fabian Bzdyl Ofensywny pomocnik MSK Zilina Brak danych Mick van Buren Napastnik Hradec Kralove Brak danych Kacper Smigielski Napastnik Puszcza Niepołomice Wypożyczenie Andreas Skovgaard Środkowy obrońca Bez klubu – Bartłomiej Kolec Prawy pomocnik Bez klubu – Jakub Burek Bramkarz Wisła Płock Koniec wypożyczenia Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Cracovii

Nowi zawodnicy: 12

12 Odejścia z klubu: 17

17 Wydatki na transfery: 1 mln euro

1 mln euro Zarobki na transferach: 3 mln euro

