Cracovia postawiła na rewolucję. Letnie transfery robią wrażenie

Cracovia – transfery przed sezonem 2025/2026
Cracovia po zakończeniu sezonu 2024/2025, w którym zajęła 6. miejsce w PKO BP Ekstraklasie, postanowiła zmienić kierunek na przyszłość. W tym celu zdecydowano, że kontrakt Dawida Kroczka nie zostanie przedłużony. Nowym szkoleniowcem Pasów został Luka Elsner. Słoweniec ma za sobą pracę m.in. w Ligue 1, gdzie prowadził Stade Reims czy Le Havre, a także w Belgii, gdzie odpowiadał za wyniki Standard Liege i KV Kortrijk. Wraz z zatrudnieniem nowego trenera postawiono na głośne jak na realia Ekstraklasy transfery.
W Krakowie sfinalizowano aż dwanaście transakcji, ale według powszechnych informacji Cracovia wydała jedynie milion euro. Za gotówkę do klubu trafili Brahima Traore z SM Caen i Filip Stojilković z Darmstadt 98. Każdy z nich kosztował po 500 tysięcy euro.
Kibice ze stadionu przy ulicy Kałuży mogą cieszyć się przede wszystkim z transferu szwajcarskiego napastnika. Stojilković już na początku sezonu pokazał próbkę swoich możliwości, zdobywając 5 goli w 7 meczach. 25-latek jest na dobrej drodze, aby godnie zastąpić Benjamina Kallmana i stać się gwiazdą nie tylko Pasów, ale również Ekstraklasy.
Na szczególną uwagę zasługują także duże powroty do polskiej ligi jak transfer Mateusza Klicha, czyli wychowanka Cracovii oraz Mateusza Praszelika. Ponadto z pobytu w Milanie do ojczyzny wrócił Mateusz Skoczylas. Jak dotąd każdy z nich jest w swoim tempie wprowadzany do wyjściowego składu. Z miejsca ważną rolę w zespole odgrywa Dominik Piła, który trafił do Krakowa z Lechii Gdańsk i zagrał niemal we wszystkich meczach pełne dziewięćdziesiąt minut.
Na zasadzie wypożyczenia Cracovia pozyskała dwóch ciekawych zawodników jak Bosko Sutalo, czyli brata Josko, który na co dzień gra w Ajaksie oraz Milana Aleksicia. Serb wcześniej był związany z Sunderlandem, z którym awansował do Premier League.
Krakowianie byli aktywni także w samej końcówce okna transferowego, finalizując głośną transakcję prosto z Serie A. Nowym zawodnikiem Cracovii został Gabriel Charpentier, ostatnio zawodnik Parmy. W poprzednim sezonie zdobył jedną bramkę w dziesięciu meczach ligi włoskiej. Z kolei w Serie B ma na swoim koncie 14 goli w 56 spotkaniach. Transfermarkt wycenia go na ponad milion euro.
Podsumowując, ruchy Cracovii na rynku transferowym z pewnością zrobiły duże wrażenie na wszystkich. Jak na razie wiele wskazuje na to, że projekt w Krakowie może być niezwykle interesujący, ponieważ podopieczni Luki Elsnera imponują formą. Po 7. kolejkach zajmują 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 14 punktów. Z kolei Filip Stojilković jest liderem klasyfikacji strzelców.
Cracovia – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Kwota transferu
|Brahim Traore
|Środkowy obrońca
|SM Caen
|0,5 mln euro
|Filip Stojilković
|Napastnik
|Darmstadt 98
|0,5 mln euro
|Gabriel Charpentier
|Napastnik
|Parma
|Bez odstępnego
|Kahveh Zahiroleslam
|Napastnik
|VV St. Truiden
|Bez odstępnego
|Mateusz Klich
|Środkowy pomocnik
|Atlanta
|Bez odstępnego
|Dominik Piła
|Środkowy obrońca
|Lechia Gdańsk
|Bez odstępnego
|Dijon Kameri
|Ofensywny pomocnik
|RB Salzburg
|Brak danych
|Mateusz Praszelik
|Ofensywny pomocnik
|Hellas Werona
|Brak danych
|Mateusz Skoczylas
|Ofensywny pomocnik
|AC Milan
|Brak danych
|Konrad Cymerys
|Bramkarz
|Siarka Tarnobrzeg
|Brak danych
|Bosko Sutalo
|Środkowy obrońca
|Standard Liege
|Wypożyczenie
|Milan Aleksić
|Ofensywny pomocnik
|AFC Sunderland
|Wypożyczenie
Cracovia – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Kwota transferu
|Filip Rózga
|Ofensywny pomocnik
|Sturm Graz
|2 mln euro
|Virgil Ghita
|Środkowy obrońca
|Hannover 96
|1 mln euro
|Benjamin Kallman
|Napastnik
|Hannover 96
|Bez odstępnego
|Jani Atanasov
|Defensywny pomocnik
|AE Larisa
|Bez odstępnego
|Patryk Sokołowski
|Defensywny pomocnik
|Śląsk Wrocław
|Bez odstępnego
|Arttu Hoskonen
|Środkowy obrońca
|Stockport
|Bez odstępnego
|Patryk Janasik
|Prawy obrońca
|Polonia Warszawa
|Bez odstępnego
|Damian Urban
|Lewy pomocnik
|Chełmianka
|Bez odstępnego
|Maciej Mrozik
|Ofensywny pomocnik
|KSZO Ostrowiec Św
|Bez odstępnego
|Szymon Doba
|Napastnik
|Górnik Łęczna
|Bez odstępnego
|Jakub Pestka
|Środkowy obrońca
|Sparta Kazimierz Wielka
|Bez odstępnego
|Fabian Bzdyl
|Ofensywny pomocnik
|MSK Zilina
|Brak danych
|Mick van Buren
|Napastnik
|Hradec Kralove
|Brak danych
|Kacper Smigielski
|Napastnik
|Puszcza Niepołomice
|Wypożyczenie
|Andreas Skovgaard
|Środkowy obrońca
|Bez klubu
|–
|Bartłomiej Kolec
|Prawy pomocnik
|Bez klubu
|–
|Jakub Burek
|Bramkarz
|Wisła Płock
|Koniec wypożyczenia
Bilans transferowy Cracovii
- Nowi zawodnicy: 12
- Odejścia z klubu: 17
- Wydatki na transfery: 1 mln euro
- Zarobki na transferach: 3 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Cracovii
Czy Cracovia awansuje do europejskich pucharów?
- TAK 87%
- NIE 13%
15+ Votes