Cracovia postawiła na rewolucję. Letnie transfery robią wrażenie

12:00, 10. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Cracovia postawiła latem na rewolucję kadrową. Z klubem pożegnało się kilku ważnych zawodników, ale w ich miejsce ściągnięto nowe gwiazdy. Największe wrażenie robią transfery takich piłkarzy jak: Mateusz Klich, Bosko Sutalo czy Filip Stojilković.

Filip Stojilković
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Filip Stojilković

Cracovia – transfery przed sezonem 2025/2026

Cracovia po zakończeniu sezonu 2024/2025, w którym zajęła 6. miejsce w PKO BP Ekstraklasie, postanowiła zmienić kierunek na przyszłość. W tym celu zdecydowano, że kontrakt Dawida Kroczka nie zostanie przedłużony. Nowym szkoleniowcem Pasów został Luka Elsner. Słoweniec ma za sobą pracę m.in. w Ligue 1, gdzie prowadził Stade Reims czy Le Havre, a także w Belgii, gdzie odpowiadał za wyniki Standard Liege i KV Kortrijk. Wraz z zatrudnieniem nowego trenera postawiono na głośne jak na realia Ekstraklasy transfery.

W Krakowie sfinalizowano aż dwanaście transakcji, ale według powszechnych informacji Cracovia wydała jedynie milion euro. Za gotówkę do klubu trafili Brahima Traore z SM Caen i Filip Stojilković z Darmstadt 98. Każdy z nich kosztował po 500 tysięcy euro.

Kibice ze stadionu przy ulicy Kałuży mogą cieszyć się przede wszystkim z transferu szwajcarskiego napastnika. Stojilković już na początku sezonu pokazał próbkę swoich możliwości, zdobywając 5 goli w 7 meczach. 25-latek jest na dobrej drodze, aby godnie zastąpić Benjamina Kallmana i stać się gwiazdą nie tylko Pasów, ale również Ekstraklasy.

Na szczególną uwagę zasługują także duże powroty do polskiej ligi jak transfer Mateusza Klicha, czyli wychowanka Cracovii oraz Mateusza Praszelika. Ponadto z pobytu w Milanie do ojczyzny wrócił Mateusz Skoczylas. Jak dotąd każdy z nich jest w swoim tempie wprowadzany do wyjściowego składu. Z miejsca ważną rolę w zespole odgrywa Dominik Piła, który trafił do Krakowa z Lechii Gdańsk i zagrał niemal we wszystkich meczach pełne dziewięćdziesiąt minut.

Na zasadzie wypożyczenia Cracovia pozyskała dwóch ciekawych zawodników jak Bosko Sutalo, czyli brata Josko, który na co dzień gra w Ajaksie oraz Milana Aleksicia. Serb wcześniej był związany z Sunderlandem, z którym awansował do Premier League.

Krakowianie byli aktywni także w samej końcówce okna transferowego, finalizując głośną transakcję prosto z Serie A. Nowym zawodnikiem Cracovii został Gabriel Charpentier, ostatnio zawodnik Parmy. W poprzednim sezonie zdobył jedną bramkę w dziesięciu meczach ligi włoskiej. Z kolei w Serie B ma na swoim koncie 14 goli w 56 spotkaniach. Transfermarkt wycenia go na ponad milion euro.

Podsumowując, ruchy Cracovii na rynku transferowym z pewnością zrobiły duże wrażenie na wszystkich. Jak na razie wiele wskazuje na to, że projekt w Krakowie może być niezwykle interesujący, ponieważ podopieczni Luki Elsnera imponują formą. Po 7. kolejkach zajmują 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 14 punktów. Z kolei Filip Stojilković jest liderem klasyfikacji strzelców.

Cracovia – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubKwota transferu
Brahim TraoreŚrodkowy obrońcaSM Caen0,5 mln euro
Filip StojilkovićNapastnikDarmstadt 980,5 mln euro
Gabriel CharpentierNapastnikParmaBez odstępnego
Kahveh ZahiroleslamNapastnikVV St. TruidenBez odstępnego
Mateusz KlichŚrodkowy pomocnikAtlantaBez odstępnego
Dominik PiłaŚrodkowy obrońcaLechia GdańskBez odstępnego
Dijon KameriOfensywny pomocnikRB SalzburgBrak danych
Mateusz PraszelikOfensywny pomocnikHellas WeronaBrak danych
Mateusz SkoczylasOfensywny pomocnikAC MilanBrak danych
Konrad CymerysBramkarzSiarka TarnobrzegBrak danych
Bosko SutaloŚrodkowy obrońcaStandard LiegeWypożyczenie
Milan AleksićOfensywny pomocnikAFC SunderlandWypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt

Cracovia – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubKwota transferu
Filip RózgaOfensywny pomocnikSturm Graz2 mln euro
Virgil GhitaŚrodkowy obrońcaHannover 961 mln euro
Benjamin KallmanNapastnikHannover 96Bez odstępnego
Jani AtanasovDefensywny pomocnikAE LarisaBez odstępnego
Patryk SokołowskiDefensywny pomocnikŚląsk WrocławBez odstępnego
Arttu HoskonenŚrodkowy obrońcaStockportBez odstępnego
Patryk JanasikPrawy obrońcaPolonia WarszawaBez odstępnego
Damian UrbanLewy pomocnikChełmiankaBez odstępnego
Maciej MrozikOfensywny pomocnikKSZO Ostrowiec ŚwBez odstępnego
Szymon DobaNapastnikGórnik ŁęcznaBez odstępnego
Jakub PestkaŚrodkowy obrońcaSparta Kazimierz WielkaBez odstępnego
Fabian BzdylOfensywny pomocnikMSK ZilinaBrak danych
Mick van BurenNapastnikHradec KraloveBrak danych
Kacper SmigielskiNapastnikPuszcza NiepołomiceWypożyczenie
Andreas SkovgaardŚrodkowy obrońcaBez klubu
Bartłomiej KolecPrawy pomocnikBez klubu
Jakub BurekBramkarzWisła PłockKoniec wypożyczenia
Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Cracovii

  • Nowi zawodnicy: 12
  • Odejścia z klubu: 17
  • Wydatki na transfery: 1 mln euro
  • Zarobki na transferach: 3 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Cracovii

