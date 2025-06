fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Cracovia podpisała umowę z trenerem. Wielki ruch Pasów

Cracovia zakończyła sezon na szóstym miejscu w tabeli, ale nie uchronił to Dawida Kroczka przed zwolnieniem. O jego przyszłości zadecydowała mizerna runda wiosenna, która Pasom zwyczajnie nie wyszła. W klubie uznano, że Kroczek nie poradził sobie z kryzysem, dlatego potrzebny jest ktoś z większym warsztatem trenerskim. Od tygodni trwały poszukiwania jego następcy, które wreszcie zostały zakończone.

Lada moment z Cracovią ma związać się Luka Elsner. To właśnie 42-latek obejmie krakowski klub, a ten ruch jest uważany wręcz za hitowy. Mateusz Janiak potwierdza, że strony podpiszą dwuletnią umowę.

Elsner to trener o bogatym CV, mimo młodego wieku. Pracował chociażby w takich klubach, jak NK Olimpija Ljubljana, Royale Union SG czy ostatnio Stade Reims. To właśnie jego pobyt we Francji jest oceniany najbardziej pozytywnie. Najpierw wywalczył z Le Havre awans do Ligue 1, a później wylądował w mocniejszym klubie. Ze Stade Reims rozstał się w lutym 2025 roku.

„Wydaje się to bardzo mocny ruch Pasów. Z tego, co słyszę, od jakiegoś czasu do Francji na negocjacje latał prezes Mateusz Dróżdż i ostatecznie udało się wszystko dopiąć. Słoweńcowi spodobał się pomysł na drużynę (m.in. ewentualne transfery), postawiony cel (walka o puchary) i warunki, jakie zastanie w Cracovii. Prawdopodobnie z nim do klubu dołączy jeszcze b. mocny asystent. Cały sztab powinien być skompletowany do końca tygodnia.” – napisał dziennikarz na portalu X.