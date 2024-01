Angel Correa jest gotowy opuścić Atletico Madryt po dziewięciu latach. Argentyńczyk jest ponoć zirytowany zbyt rzadką grą w wyjściowym składzie i rozważa odejście do Arabii Saudyjskiej.

IMAGO / Sports Press Photo Na zdjęciu: Angel Correa i Rodrigo de Paul

Angel Correa trafił do Atletico Madryt dziewięć lat temu. Nigdy nie został jednak etatowym członkiem wyjściowego składu

Mistrz świata rozważa ponoć opuszczenie Hiszpanii

Napastnik wzbudza zainteresowanie w Arabii Saudyjskiej

Correa otwarty na odejście z Atletico po dziewięciu latach

Angel Correa trafił do Atletico Madryt bezpośrednio z argentyńskiego San Lorenzo dziewięć lat temu. Od początku otrzymywał szanse od Diego Simeone. Na przestrzeni sezonów jego rola wzrastała, by po chwili się zmniejszyć, ale Argentyńczyk nigdy nie był etatowym członkiem wyjściowego składu. Nie zmienia to jednak faktu, że gdy pojawia się na boisku, zwykle nie zawodzi i świetnie sprawdza się w roli dżokera.

Wydaje się jednak, że mistrz świata i Ameryki Południowej ze swoją kadrą narodową, ma dość ciągłego wchodzenia z ławki rezerwowych. Po raz pierwszy, odkąd trafił do Europy, otworzył się na możliwość odejścia. Jak informują dalej dziennikarze Marki, o 28-latka pytają kluby z Arabii Saudyjskiej. Atletico, z kolei, jest skłonne zaakceptować ofertę za swojego podopiecznego, ale tylko, jeśli będzie adekwatna do jego wartości rynkowej.

Correa wystąpił w tym sezonie w 23 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich pięć bramek i asystę.

