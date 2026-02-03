Como zaszalało na rynku transferowym. Wielki talent dołącza do ekipy Fabregasa

Como to rewelacja Serie A, gdzie walczą o awans do Ligi Mistrzów. W tym pomóc im ma Adrian Lahdo, za którego zapłacili 12 milionów euro plus bonusy. To najdrożej sprzedany piłkarz w historii Hammarby i drugi najdroższy w historii ligi szwedzkiej.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Lahdo nowym piłkarzem Como

Como z wyjątkiem ostatniego dość niefortunnego meczu z Atalantą, zachwyca kibiców nie tylko we Włoszech, ale całej Europie. W starciu z La Deą jednak rozczarowali, ponieważ grając o jednego piłkarza więcej, nie byli w stanie nawet zdobyć gola. Co więcej, zmarnowali rzut karny w doliczonym czasie gry na wagę kompletu punktów. Niemniej jednak postawa zespołu Cesca Fabregasa może robić wrażenie. Obecnie zajmują 6. miejsce w Serie A.

We wtorek (3 lutego) Como wydało komunikat, informując o pozyskaniu nowego piłkarza. Kontrakt z klubem podpisał Adrian Lahdo, za którego zapłacono 12 mln euro plus bonusy. Warto dodać, że jest to rekordowy transfer w historii Hammarby, którego 18-latek był zawodnikiem w latach 2023-2026. Ponadto to druga najwyższa sprzedaż w historii ligi szwedzkiej. Drożej sprzedany był Lucas Bergvall, za którego Tottenham dał 20 mln euro.

Lahdo uważany jest za wielki talent w Szwecji. Na swoim koncie ma występy dla młodzieżowych reprezentacji, a także 14 spotkań w szwedzkiej ekstraklasie. Środkowy pomocnik związał się z Como kontraktem do 2031 roku. To drugi transfer w styczniu. Wcześniej wykupili Stefana Poscha, którego od razu wysłali na wypożyczenie do Mainz.