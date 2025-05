Bayern ma ambitny cel transferowy. Zarzucił sieć na gwiazdę Liverpoolu

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Cody Gakpo zamieni Liverpool na Bayern Monachium?

Bayern Monachium rozegrał udany sezon, który zwieńczył odzyskaniem mistrzostwa Niemiec z rąk Bayeru Leverkusen. Drużyna ze stolicy Bawarii ma jeszcze ambitniejsze plany co do następnej kampanii, w której chce powalczyć o triumf w Lidze Mistrzów. Do tego potrzebne są jednak wzmocnienia składu, na które mocno liczy trener niemieckiego zespołu, czyli Vincent Kompany. Niewykluczone, że świeżo upieczony mistrz Bundesligi wybierze się na zakupy na Wyspy Brytyjskie.

Z najnowszych informacji przekazanych przez Floriana Plettenberga ze stacji telewizyjnej „Sky Sports” wynika bowiem, iż Bayern Monachium jest poważnie zainteresowany skrzydłowym Liverpoolu – Codym Gakpo. Włodarze bawarskiego giganta podobno są w kontakcie z holenderskim zawodnikiem w sprawie potencjalnego transferu. Wartość rynkowa lewego napastnika wynosi około 70 milionów euro, więc klub z Allianz Areny musiałby sięgnąć głęboko do swojej kieszeni.

38-krotny reprezentant Holandii z powodzeniem występuje w barwach ekipy The Reds od stycznia 2023 roku, gdy przeniósł się na Anfield Road za 42 miliony euro z PSV Eindhoven, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. W zakończonym sezonie Cody Gakpo rozegrał 49 meczów, zdobył 18 bramek i zaliczył 7 asyst. Zatem mierzący 193 centymetry atakujący pomógł Liverpoolowi wygrać tytuł mistrzowski. Kontrakt między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, co stawia angielskich działaczy w dobrej pozycji negocjacyjnej.