Co dalej z Kamilem Jóźwiakiem? Było zapytanie z Ekstraklasy [NASZ NEWS]

Pacific Press Media Production Corp./ Alamy Na zdjęciu: Kamil Jóźwiak

Czas na powrót do Polski?

Kamil Jóźwiak miał swój prime w Lechu Poznań. To właśnie w barwach macierzystego klubu prezentował się najlepiej, błyszcząc na boiskach Ekstraklasy. Następnie wyjechał do angielskiego Derby County, ale ten pobyt nie był udany pod żadnym względem.

Z Anglii 27-latek przeniósł się za Wielką Wodę, podpisując umowę z Charlotte. Potem MLS zamienił na ligę hiszpańską, ale ten pobyt też nie można uznać za sukces. Po ostatnim sezonie Jóźwiakowi skończył się kontrakt i musi szukać nowej pracy.

Z informacji goal.pl wynika, że niedawno zapytanie w jego sprawie złożył Górnik Zabrze, który w tym czasie szukał piłkarza na tę pozycję. Sprawa jednak się nie rozwinęła, a zabrzanie sięgnęli ostatecznie po Roberto Massimo, piłkarza, który ma za sobą dość ciekawą przeszłość na niemieckich boiskach. Swoją drogą polscy eksperci od Bundesligi, czyli Tomasz Urban i Marcin Borzęcki mocno chwalą ten ruch 14-krotnego mistrza Polski.

Oglądaj program transferowy „Nasz News” (VIDEO)

Cena drastycznie spada

A wracając do Jóźwiaka. Po tym jak skomplikowała się ta kariera po wyjeździe z Polski świadczy choćby spadek cen w jego przypadku. Z Lecha do Derby odchodził za 4,3 mln euro, do Charlotte już za 2,36 mln,a do Granady za jedyne 250 tysięcy euro. Takie dane znajdujemy na portalu Transfermarkt.



Z durgiej strony to zawodnik, który ma dopiero 27 lat, a więc czasu na odbudowanie kariery zostało mu jeszcze sporo. Jego dorobek w Ekstraklasie to 104 mecze, 15 goli i 11 asyst. W Championship rozegrał 58 meczów, w których zdobył jedną bramkę i miał 4 asysty. W MLS to 44 spotkania, 2 trafienia i 10 asyst. La Liga to 11 występów i 1 asysta, a jej zaplecze (po spadku Granady) to 17 spotkań i również jedno decydujące podanie.



W reprezentacji Polski Jóźwiak rozegrał 22 mecze, w których strzelił 3 gole.