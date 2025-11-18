Manchester United zainteresowany reprezentantem Grecji

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Christos Mouzakitis

Christos Mouzakitis przykuł uwagę Manchesteru United

Manchester United bacznie monitoruje rynek w poszukiwaniu wzmocnień, których planuje dokonać w najbliższych okienkach transferowych. Czerwone Diabły chcą zwiększyć rywalizację w środku pola, szukając piłkarza młodego, perspektywicznego i gotowego do dalszego rozwoju. Według doniesień Kostasa Lianosa z brytyjskiej gazety „The Sun”, klub z Old Trafford interesuje się utalentowanym pomocnikiem z Grecji, a ewentualne rozmowy z Olympiakosem Pireus mogą zakończyć się finalizacją transferu.

Na celowniku angielskiego giganta znalazł się bowiem Christos Mouzakitis. 18-letni Grek jest podstawowym zawodnikiem drużyny Czerwono-Białych i już teraz uchodzi za jeden z największych talentów w swoim kraju. Nic więc dziwnego, że jego dynamiczny styl gry oraz dojrzałość boiskowa przykuły uwagę skautów Manchesteru United. Sytuację młodego piłkarza obserwuje także inny zespół z Premier League – Brighton & Hove Albion – który również słynie z inwestowania w młodych zawodników.

Christos Mouzakitis jest wychowankiem Olympiakosu i do pierwszej drużyny awansował w połowie 2024 roku. Od tego czasu rozegrał 49 spotkań, zdobył 2 bramki oraz zanotował 6 asyst, stając się ważnym ogniwem ekipy z Pireusu. Na swoim koncie ma także siedem występów w reprezentacji Grecji. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia go na 15 milionów euro, a umowa pomocnika obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.