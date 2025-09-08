Chiesa znowu skreślony przez Liverpool. Transfer last minute wisi w powietrzu

08:10, 8. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Federico Chiesa nie został zgłoszony przez Liverpool do Ligi Mistrzów. Niewykluczone, że w najbliższych dniach zmieni klub. Jak podaje Fabrizio Romano transfer Włocha rozważa Besiktas.

Federico Chiesa
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Besiktas rozważa transfer Federico Chiesy

Liverpool w ubiegłym tygodniu ogłosił kadrę zespołu na Ligę Mistrzów. Wśród dwudziestu dwóch zawodników zabrakło Federico Chiesy, który nie znalazł uznania w oczach Arne Slota. Warto dodać, że na liście jest m.in. 17-letni Rio Ngumoha, czyli bohater meczu z Newcastle.

Na dodatek The Reds podczas letniego okna transferowego sprowadzili wielu nowych graczy do formacji ofensywnej. Na Anfield Road trafili m.in. Alexander Isak, Florian Wirtz czy Hugo Ekitike. W związku z tym w ataku szkoleniowiec ma teraz znacznie więcej ciekawszych rozwiązań. Ostatnie transfery oraz brak zgłoszenia do Ligi Mistrzów mogą wskazywać, że przyszłość Federico Chiesy wisi na włosku.

Choć okno transferowe w najlepszych ligach jest już dawno zamknięte, to w Turcji oraz Arabii Saudyjskiej wciąż mają możliwość zakupu nowych zawodników. Jeden z tych kierunków może być ostatnią deską ratunku dla reprezentanta Włoch, aby regularnie grać w sezonie poprzedzającym Mistrzostwa Świata 2026. Z informacji Fabrizio Romano wynika, że skrzydłowy przykuł uwagę znanego zespołu.

Ze względu na niepewną sytuację w Liverpoolu transfer Chiesy rozważa Besiktas. Klub ze Stambułu ma za sobą bardzo ciekawe ruchy na rynku transferowym. Wcześniej sprowadzili już takich zawodników jak Wilfried Ndidi z Leicester, Tiago Djalo z Juventusu, Tammy Abraham z Romy czy Orkun Kokcu z Benfiki. Pozyskanie kolejnego gracza o uznanym nazwisku może sprawić, że ich szansę na walkę o mistrzostwo kraju będą jeszcze większe. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy gwiazdor Liverpoolu byłby zainteresowany grą w Turcji.

