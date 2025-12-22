Chelsea zgodziła się na sprzedaż obrońcy do Milanu

Milan analizuje rynek obrońców przed styczniowym mercato. Według doniesień, Chelsea zgodziła się na odejście Axela Disasiego do Mediolanu, ale transfer nie jest jeszcze przesądzony.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Disasi na liście życzeń Milanu

Milan pozostaje aktywny na rynku, choć na razie bez pośpiechu. Klub planuje sprowadzić środkowego obrońcę w styczniu, mimo że w tym sezonie rywalizuje już tylko w Serie A. Priorytetem jest znalezienie zawodnika, który spełni oczekiwania trenera i jednocześnie wpisze się w sportową oraz finansową strategię klubu.

Chelsea jest otwarta na rozmowy w sprawie Axela Disasiego. Francuz nie gra regularnie na Stamford Bridge i wzbudza zainteresowanie kilku europejskich klubów. Milan od dłuższego czasu monitoruje jego sytuację, a relacje między klubami pozostają dobre.

Axel Disasi trafił do Anglii z Monaco, lecz w Premier League nie zdołał wywalczyć stałej pozycji. Chelsea jest gotowa go sprzedać, jednak Milan wstrzymał rozmowy, chcąc najpierw porównać inne profile dostępne na rynku.

Massimiliano Allegri miał własną wizję wzmocnienia defensywy. Jego pierwszym wyborem był Thiago Silva, dobrze znany kibicom Rossonerich. Do realnych negocjacji jednak nie doszło, a Brazylijczyk ostatecznie trafił do Porto.

Dyrektorzy Milanu nie zamykają się na Disasiego, ale biorą pod uwagę także inne nazwiska. Wśród obserwowanych piłkarzy znajduje się Niklas Sule z Borussii Dortmund. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Jak często bywa w Mediolanie, kluczowe będzie znalezienie równowagi między oczekiwaniami trenera a długofalową wizją klubu.

