Chelsea zainteresowana obrońcą. Klub oczekuje za piłkarza 90 mln euro

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Marc Guehi łączony z Chelsea

Chelsea FC wierzy, że uda się pozyskać Marca Guehiego z Crystal Palace podczas letniego okna transferowego, pomimo rosnącego zainteresowania ze strony innych klubów Premier League, w tym Tottenhamu Hotspur. 24-latek od czasu przejścia na Selhurst Park latem 2021 roku jest jednym z najlepszych środkowych obrońców w angielskiej lidze, a także ważnym zawodnikiem reprezentacji Anglii.

Anglik zdecydował, że nie przedłuży kontraktu z The Eagles, co oznacza, że po zakończeniu bieżącego sezonu klub będzie zmuszony podjąć decyzję o jego sprzedaży. Newcastle United złożyło już kilka ofert za obrońcę, jednak wszystkie zostały odrzucone. Mimo to, władze The Blues są przekonane, że latem Guehi dołączy na Stamford Bridge. Guehi ma silne więzi z londyńskim klubem, ponieważ jest wychowankiem akademii.

W Londynie wierzą, że Guehi zdecyduje się powrót po czterech latach, zamiast przejścia do Tottenhamu. Dodajmy, że nawiązano już kontakt z zawodnikiem w styczniu, ale postanowiono poczekać z konkretnym ruchem do lata. Crystal Palace oczekuje, że za piłkarza otrzyma co najmniej 90 mln euro. 24-latek w obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań i zdołał trzy razy wpisać się na listę strzelców. W trakcie kariery grał również dla Swansea City.