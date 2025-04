Chelsea zagięła parol na gwiazdę Napoli. Rozmowy już się rozpoczęły

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Anguissa na celowniku Chelsea, Monaco monitoruje sytuację

Andre-Frank Zambo Anguissa może wkrótce wrócić do Premier League, ale tym razem może mieć okazję na występy w barwach Chelsea. Pomocnik Napoli, który w latach 2018–2022 grał w Fulham, wzbudził zainteresowanie londyńskiego klubu, o czym donosi „La Gazzetta dello Sport”. The Blues podjęli już pierwsze kroki, by uprzedzić konkurencję.

Obecny kontrakt Kameruńczyka wygasa latem 2025 roku, ale obie strony mają opcję przedłużenia go do 2027. Napoli zamierza ją wykorzystać, by nie dopuścić do utraty piłkarza za darmo. Mimo to wiele wskazuje na to, że Anguissa może i tak odejść już po zakończeniu obecnego sezonu.

Zainteresowanie pomocnikiem wykazuje także AS Monaco. Klub z Ligue 1 uważnie śledzi sytuację zawodnika i może stanowić alternatywę dla Chelsea, jeśli rozmowy z Anglikami nie zakończą się powodzeniem. Zespół z Księstwa może jednak nie być w stanie sprostać wymaganiom finansowym i jak dotąd przygląda się sytuacji.

Sam zawodnik nie zamierza podejmować decyzji do zakończenia sezonu. Napoli, z Anguissą w składzie, walczy o mistrzostwo Włoch – na pięć kolejek przed końcem ma tyle samo punktów co Inter i jest realnym kandydatem do tytułu. To sprawia, że wszystkie rozmowy transferowe muszą poczekać.

Anguissa ma 29 lat i należy do grona najbardziej doświadczonych zawodników w drużynie. Jego odejście byłoby ciosem dla środka pola Napoli, ale również szansą na zysk finansowy i odświeżenie składu.