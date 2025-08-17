Chelsea z potężnymi wzmocnieniami ofensywy. Oto transfery The Blues

08:29, 17. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus

Chelsea tego lata ponownie zaszalała na rynku. Dokonała aż ośmiu ruchów przychodzących, żegnając przy tym piętnastu piłkarzy. Oto bilans transferowy The Blues.

Piłkarze Chelsea
fot. Michael Zemanek Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Chelsea – transfery przed sezonem 2025/2026

Chelsea wzięła udział w niedawnych Klubowych Mistrzostwach Świata, które zdołała sensacyjnie wygrać. Ekipa Enzo Mareski przebijała się przez kolejne rundy, a w finale rozbiła Paris Saint-Germain. Zastrzyk dodatkowej gotówki był potrzebny do sfinalizowania kolejnych ruchów transferowych. Tego lata The Blues skupili się na przebudowie ofensywy, sprowadzając dwóch nowych napastników. Joao Pedro oraz Liam Delap będą walczyć o miejsce w składzie, podczas gdy pozycje skrzydłowego oraz lewego obrońcy uzupełnili Jamie Gittens i Jorrel Hato.

Na Stamford Bridge przybył także długo wyczekiwany Estevao Willian, czyli kolejna brazylijska perełka, którą Chelsea kupiła już w zeszłym roku. Młody talent przeniósł się na Wyspy Brytyjskie dopiero po osiemnastych urodzinach.

W temacie pożegnań – Chelsea opuścili głównie zawodnicy, którzy nie mieli szans na regularną grę. Noni Madueke wylądował w Arsenalu, a Joao Felix wybrał ofertę Al-Nassr. Oprócz tego, seria rozstań z młodymi piłkarzami, którzy spróbują swoich sił w innych klubach.

Chelsea – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transfery
Joao PedroNapastnikBrighton63,7 mln euro
Jamie GittensSkrzydłowyBorussia Dortmund56 mln euro
Jorrel HatoObrońcaAjax Amsterdam44,18 mln euro
Liam DelapNapastnikIpswich Town35,5 mln euro
EstevaoSkrzydłowyPalmeiras34 mln euro
Dario EssugoPomocnikSporting22,27 mln euro
Mamdou SarrObrońcaStrasbourg14 mln euro
Kendry PaezPomocnikIndependiente10 mln euro
Kwoty według: Transfermarkt

Chelsea – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transfery
Noni MaduekeSkrzydłowyArsenal56 mln euro
Joao FelixNapastnikAl-Nassr30 mln euro
Djordje PetrovićBramkarzBrighton28,9 mln euro
Lesley UgochukwuPomocnikBurnley28,7 mln euro
Kiernan Dewsbury-HallPomocnikEverton28,65 mln euro
Armando BrojaPomocnikBurnley23 mln euro
Mathias AmougouPomocnikStrasbourg14,5 mln euro
Bashir HumphreysObrońcaBurnley14 mln euro
Kepa ArrizabalagaBramkarzArsenal5,8 mln euro
Marcus BettinelliBramkarzManchester City2,4 mln euro
Lucas BergstromBramkarzRCD MallorcaZa darmo
Mamadou SarrObrońcaStrasbourgWypożyczenie
Mike PendersBramkarzStrasbourgWypożyczenie
Kendry PaezPomocnikStrasbourgWypożyczenie
Marc GuiuNapastnikSunderlandWypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Chelsea

  • Nowi zawodnicy: 8
  • Odejścia z klubu: 15
  • Wydatki na transfery: 279,65 mln euro
  • Zarobki na transferach: 231,95 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Chelsea

Chelsea jest nieustannie łączona z transferami dwóch skrzydłowych – Xaviego Simonsa oraz Alejandro Garnacho. Co ciekawe, te ruchy się nie wykluczają, ponieważ angielski gigant pragnie ściągnąć ich obu. Poza tym, powstały poważne problemy kadrowe w defensywie po kontuzji Leviego Colwilla. Wzmocnienie tej formacji nie jest przesądzone, ale The Blues spoglądają chociażby w kierunku Ibrahimy Konate z Liverpoolu.

Kibice powinni spodziewać się również następnych odejść. Na wylocie znajduje się Nicolas Jackson, co otwarcie przyznaje sam Maresca. Nad transferem Christophera Nkunku pracuje za to Bayern Monachium.

