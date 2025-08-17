Chelsea z potężnymi wzmocnieniami ofensywy. Oto transfery The Blues

Chelsea – transfery przed sezonem 2025/2026
Chelsea wzięła udział w niedawnych Klubowych Mistrzostwach Świata, które zdołała sensacyjnie wygrać. Ekipa Enzo Mareski przebijała się przez kolejne rundy, a w finale rozbiła Paris Saint-Germain. Zastrzyk dodatkowej gotówki był potrzebny do sfinalizowania kolejnych ruchów transferowych. Tego lata The Blues skupili się na przebudowie ofensywy, sprowadzając dwóch nowych napastników. Joao Pedro oraz Liam Delap będą walczyć o miejsce w składzie, podczas gdy pozycje skrzydłowego oraz lewego obrońcy uzupełnili Jamie Gittens i Jorrel Hato.
Na Stamford Bridge przybył także długo wyczekiwany Estevao Willian, czyli kolejna brazylijska perełka, którą Chelsea kupiła już w zeszłym roku. Młody talent przeniósł się na Wyspy Brytyjskie dopiero po osiemnastych urodzinach.
W temacie pożegnań – Chelsea opuścili głównie zawodnicy, którzy nie mieli szans na regularną grę. Noni Madueke wylądował w Arsenalu, a Joao Felix wybrał ofertę Al-Nassr. Oprócz tego, seria rozstań z młodymi piłkarzami, którzy spróbują swoich sił w innych klubach.
Chelsea – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transfery
|Joao Pedro
|Napastnik
|Brighton
|63,7 mln euro
|Jamie Gittens
|Skrzydłowy
|Borussia Dortmund
|56 mln euro
|Jorrel Hato
|Obrońca
|Ajax Amsterdam
|44,18 mln euro
|Liam Delap
|Napastnik
|Ipswich Town
|35,5 mln euro
|Estevao
|Skrzydłowy
|Palmeiras
|34 mln euro
|Dario Essugo
|Pomocnik
|Sporting
|22,27 mln euro
|Mamdou Sarr
|Obrońca
|Strasbourg
|14 mln euro
|Kendry Paez
|Pomocnik
|Independiente
|10 mln euro
|Kwoty według: Transfermarkt
Chelsea – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transfery
|Noni Madueke
|Skrzydłowy
|Arsenal
|56 mln euro
|Joao Felix
|Napastnik
|Al-Nassr
|30 mln euro
|Djordje Petrović
|Bramkarz
|Brighton
|28,9 mln euro
|Lesley Ugochukwu
|Pomocnik
|Burnley
|28,7 mln euro
|Kiernan Dewsbury-Hall
|Pomocnik
|Everton
|28,65 mln euro
|Armando Broja
|Pomocnik
|Burnley
|23 mln euro
|Mathias Amougou
|Pomocnik
|Strasbourg
|14,5 mln euro
|Bashir Humphreys
|Obrońca
|Burnley
|14 mln euro
|Kepa Arrizabalaga
|Bramkarz
|Arsenal
|5,8 mln euro
|Marcus Bettinelli
|Bramkarz
|Manchester City
|2,4 mln euro
|Lucas Bergstrom
|Bramkarz
|RCD Mallorca
|Za darmo
|Mamadou Sarr
|Obrońca
|Strasbourg
|Wypożyczenie
|Mike Penders
|Bramkarz
|Strasbourg
|Wypożyczenie
|Kendry Paez
|Pomocnik
|Strasbourg
|Wypożyczenie
|Marc Guiu
|Napastnik
|Sunderland
|Wypożyczenie
|Kwoty według: Transfermarkt
Bilans transferowy Chelsea
- Nowi zawodnicy: 8
- Odejścia z klubu: 15
- Wydatki na transfery: 279,65 mln euro
- Zarobki na transferach: 231,95 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Chelsea
Chelsea jest nieustannie łączona z transferami dwóch skrzydłowych – Xaviego Simonsa oraz Alejandro Garnacho. Co ciekawe, te ruchy się nie wykluczają, ponieważ angielski gigant pragnie ściągnąć ich obu. Poza tym, powstały poważne problemy kadrowe w defensywie po kontuzji Leviego Colwilla. Wzmocnienie tej formacji nie jest przesądzone, ale The Blues spoglądają chociażby w kierunku Ibrahimy Konate z Liverpoolu.
Kibice powinni spodziewać się również następnych odejść. Na wylocie znajduje się Nicolas Jackson, co otwarcie przyznaje sam Maresca. Nad transferem Christophera Nkunku pracuje za to Bayern Monachium.
