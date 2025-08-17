Chelsea z potężnymi wzmocnieniami ofensywy. Oto transfery The Blues

Chelsea tego lata ponownie zaszalała na rynku. Dokonała aż ośmiu ruchów przychodzących, żegnając przy tym piętnastu piłkarzy. Oto bilans transferowy The Blues.

fot. Michael Zemanek Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Chelsea – transfery przed sezonem 2025/2026

Chelsea wzięła udział w niedawnych Klubowych Mistrzostwach Świata, które zdołała sensacyjnie wygrać. Ekipa Enzo Mareski przebijała się przez kolejne rundy, a w finale rozbiła Paris Saint-Germain. Zastrzyk dodatkowej gotówki był potrzebny do sfinalizowania kolejnych ruchów transferowych. Tego lata The Blues skupili się na przebudowie ofensywy, sprowadzając dwóch nowych napastników. Joao Pedro oraz Liam Delap będą walczyć o miejsce w składzie, podczas gdy pozycje skrzydłowego oraz lewego obrońcy uzupełnili Jamie Gittens i Jorrel Hato.

Na Stamford Bridge przybył także długo wyczekiwany Estevao Willian, czyli kolejna brazylijska perełka, którą Chelsea kupiła już w zeszłym roku. Młody talent przeniósł się na Wyspy Brytyjskie dopiero po osiemnastych urodzinach.

W temacie pożegnań – Chelsea opuścili głównie zawodnicy, którzy nie mieli szans na regularną grę. Noni Madueke wylądował w Arsenalu, a Joao Felix wybrał ofertę Al-Nassr. Oprócz tego, seria rozstań z młodymi piłkarzami, którzy spróbują swoich sił w innych klubach.

Chelsea – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transfery Joao Pedro Napastnik Brighton 63,7 mln euro Jamie Gittens Skrzydłowy Borussia Dortmund 56 mln euro Jorrel Hato Obrońca Ajax Amsterdam 44,18 mln euro Liam Delap Napastnik Ipswich Town 35,5 mln euro Estevao Skrzydłowy Palmeiras 34 mln euro Dario Essugo Pomocnik Sporting 22,27 mln euro Mamdou Sarr Obrońca Strasbourg 14 mln euro Kendry Paez Pomocnik Independiente 10 mln euro Kwoty według: Transfermarkt

Chelsea – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transfery Noni Madueke Skrzydłowy Arsenal 56 mln euro Joao Felix Napastnik Al-Nassr 30 mln euro Djordje Petrović Bramkarz Brighton 28,9 mln euro Lesley Ugochukwu Pomocnik Burnley 28,7 mln euro Kiernan Dewsbury-Hall Pomocnik Everton 28,65 mln euro Armando Broja Pomocnik Burnley 23 mln euro Mathias Amougou Pomocnik Strasbourg 14,5 mln euro Bashir Humphreys Obrońca Burnley 14 mln euro Kepa Arrizabalaga Bramkarz Arsenal 5,8 mln euro Marcus Bettinelli Bramkarz Manchester City 2,4 mln euro Lucas Bergstrom Bramkarz RCD Mallorca Za darmo Mamadou Sarr Obrońca Strasbourg Wypożyczenie Mike Penders Bramkarz Strasbourg Wypożyczenie Kendry Paez Pomocnik Strasbourg Wypożyczenie Marc Guiu Napastnik Sunderland Wypożyczenie Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Chelsea

Nowi zawodnicy: 8

8 Odejścia z klubu: 15

15 Wydatki na transfery: 279,65 mln euro

279,65 mln euro Zarobki na transferach: 231,95 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Chelsea

Chelsea jest nieustannie łączona z transferami dwóch skrzydłowych – Xaviego Simonsa oraz Alejandro Garnacho. Co ciekawe, te ruchy się nie wykluczają, ponieważ angielski gigant pragnie ściągnąć ich obu. Poza tym, powstały poważne problemy kadrowe w defensywie po kontuzji Leviego Colwilla. Wzmocnienie tej formacji nie jest przesądzone, ale The Blues spoglądają chociażby w kierunku Ibrahimy Konate z Liverpoolu.

Kibice powinni spodziewać się również następnych odejść. Na wylocie znajduje się Nicolas Jackson, co otwarcie przyznaje sam Maresca. Nad transferem Christophera Nkunku pracuje za to Bayern Monachium.