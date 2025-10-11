Chelsea wyceniła gwiazdę. Giganci muszą rozbić bank

Chelsea może w przyszłym roku rozważyć ofertę za Moisesa Caicedo. Według portalu "Football Insider", londyński klub oczekuje za 23-letniego pomocnika aż 115 milionów funtów.

Every Second Media / ALamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Moises Caicedo na celowniku PSG i Realu Madryt. Chelsea żąda kosmicznej kwoty

Chelsea sprowadziła Moisesa Caicedo latem 2023 roku z Brighton & Hove Albion za 116 milionów euro. Od tamtej pory Ekwadorczyk stał się jednym z kluczowych zawodników zespołu. Na Stamford Bridge rozegrał już 107 meczów, w których zdobył sześć bramek i zanotował dziesięć asyst.

23-latek niemal w każdym spotkaniu potwierdza swoją ogromną wartość. Jego występ w ostatnim zwycięstwie nad Liverpoolem (2:1), tuż przed przerwą na mecze reprezentacji, został wysoko oceniony przez angielskie media. Caicedo imponuje agresją w odbiorze, inteligencją taktyczną i precyzją w rozegraniu, dzięki czemu uchodzi dziś za jednego z najlepszych pomocników w Premier League.

Chelsea, w pełni świadoma jego znaczenia, związała zawodnika kontraktem obowiązującym aż do czerwca 2031 roku. Według informacji „Football Insider”, zarówno Paris Saint-Germain, jak i Real Madryt rozważają w przyszłości sprowadzenie Caicedo. Oba kluby zdają sobie jednak sprawę, że Chelsea nie zamierza łatwo rozstać się ze swoją gwiazdą. Londyńczycy oczekują za 23-latka aż 115 milionów funtów.

Sam piłkarz pozostaje w pełni skoncentrowany na grze na Stamford Bridge i nie myśli o zmianie otoczenia. Włodarze The Blues liczą natomiast, że wkrótce uda się przedłużyć jego umowę na jeszcze lepszych warunkach, choć rozmowy w tej sprawie nie są na razie zaawansowane.