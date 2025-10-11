Chelsea wyceniła gwiazdę. Giganci muszą rozbić bank

22:20, 11. października 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Football Insider

Chelsea może w przyszłym roku rozważyć ofertę za Moisesa Caicedo. Według portalu "Football Insider", londyński klub oczekuje za 23-letniego pomocnika aż 115 milionów funtów.

Enzo Maresca
Obserwuj nas w
Every Second Media / ALamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Moises Caicedo na celowniku PSG i Realu Madryt. Chelsea żąda kosmicznej kwoty

Chelsea sprowadziła Moisesa Caicedo latem 2023 roku z Brighton & Hove Albion za 116 milionów euro. Od tamtej pory Ekwadorczyk stał się jednym z kluczowych zawodników zespołu. Na Stamford Bridge rozegrał już 107 meczów, w których zdobył sześć bramek i zanotował dziesięć asyst.

23-latek niemal w każdym spotkaniu potwierdza swoją ogromną wartość. Jego występ w ostatnim zwycięstwie nad Liverpoolem (2:1), tuż przed przerwą na mecze reprezentacji, został wysoko oceniony przez angielskie media. Caicedo imponuje agresją w odbiorze, inteligencją taktyczną i precyzją w rozegraniu, dzięki czemu uchodzi dziś za jednego z najlepszych pomocników w Premier League.

Chelsea, w pełni świadoma jego znaczenia, związała zawodnika kontraktem obowiązującym aż do czerwca 2031 roku. Według informacji „Football Insider”, zarówno Paris Saint-Germain, jak i Real Madryt rozważają w przyszłości sprowadzenie Caicedo. Oba kluby zdają sobie jednak sprawę, że Chelsea nie zamierza łatwo rozstać się ze swoją gwiazdą. Londyńczycy oczekują za 23-latka aż 115 milionów funtów.

Sam piłkarz pozostaje w pełni skoncentrowany na grze na Stamford Bridge i nie myśli o zmianie otoczenia. Włodarze The Blues liczą natomiast, że wkrótce uda się przedłużyć jego umowę na jeszcze lepszych warunkach, choć rozmowy w tej sprawie nie są na razie zaawansowane.

POLECAMY TAKŻE

Florentino Perez
Real planuje ruszyć po talent. Chce ściągnąć piłkarski diament Man Utd
Xabi Alonso
Real Madryt planuje głośny ruch. Alonso poprosił o transfer
Vinicius Junior
Vinicius Junior zachwycony Ancelottim. Brazylijczyk zdradził, komu zawdzięcza rozwój