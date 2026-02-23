Chelsea szykuje ofertę za Ekwadorczyka. Ciekawy transfer na horyzoncie

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Patrik Mercado na liście życzeń Chelsea

Chelsea zanotowała dwa remisy z rzędu w Premier League i zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli ligowej. Trener Liam Rosenior jest chwalony za swoją pracę na Stamford Bridge, ale głównym celem nadal pozostaje zakończenie sezonu w TOP4. W najbliższą niedzielę, 1 marca o godzinie 17:30, The Blues zmierzą się w derbach Londynu z Arsenalem w ramach 28. kolejki.

Latem do zespołu londyńskiego giganta ma dołączyć środkowy pomocnik. Według serwisu „TEAMtalk”, jednym z kandydatów jest 22-letni Patrik Mercado występujący w barwach Independiente del Valle. Zawodnik mógłby pójść śladami Moisesa Caicedo, który w 2021 roku przeniósł się z ekwadorskiego klubu do Brighton & Hove Albion za blisko 30 milionów euro.

W Independiente Mercado rozegrał łącznie 116 meczów, w których zdobył 11 bramek i dołożył 13 asyst. Jego dynamiczna gra przyciągnęła uwagę nie tylko Chelsea, ale także innych zespołów z Europy. Mowa o Wolfsburgu, SC Braga i Sevilli. Wiele wskazuje na to, że Mercado zdecyduje się przyjąć ofertę z Premier League.

We wrześniu ubiegłego roku Mercado zadebiutował w reprezentacji Ekwadoru i liczy na wyjazd na tegoroczne mistrzostwa świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Fachowy serwis Transfermarkt.de wycenia 22-letniego pomocnika na kwotę 5,5 mln euro.