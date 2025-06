Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan i Rafael Leao

Chelsea zgłosiła się po Mike’a Maignana

Chelsea rozpoczęło rozmowy w sprawie potencjalnego transferu Mike’a Maignana. Przyszłość bramkarza na San Siro wciąż jest niepewna, ponieważ nie przedłużył on jeszcze kontraktu z włoskim klubem, co oczywiście przyczyniło się do ruchu The Blues.

Umowa Maignana z Milanem wygasa w 2026 roku, a jego forma w sezonie 2024-25 była na tyle niepewna, że wcześniejsze plany przedłużenia kontraktu zostały zawieszone. Ostatnie zmiany w szeregach Rossonerich spowodowały nowe podejście do sytuacji zawodnika. Nowy trener Massimiliano Allegri jest podobno przekonany do zatrzymania Francuza, jednak to nie zmienia faktu, że wciąż nie ma postępów w rozmowach.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ekspert transferowy Fabrizio Romano potwierdził, że Chelsea podjęła decyzję o skontaktowaniu się z Milanem w sprawie możliwości podpisania kontraktu z francuskim bramkarzem. Jak sytuacja się rozwinie, zależy w dużej mierze od stanowiska Milanu oraz gotowości Chelsea do spełnienia oczekiwań finansowych włoskiego klubu.

Przyszłość Maignana wygląda niepewnie, ale coraz wyraźniejszy ruch ze strony Chelsea może przyspieszyć decyzje dotyczące jego przenosin na Stamford Bridge. Czas pokaże, czy londyński klub zdoła zrealizować ten niewątpliwie głośny transfer.