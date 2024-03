Romelu Lukaku nie ma przyszłości w Chelsea. Latem The Blues będą naciskać na definitywną sprzedaż snajpera. Generuje on spore zainteresowanie saudyjskich klubów.

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku po sezonie zapewne pożegna się z Romą

Chelsea chce sprzedać swojego zawodnika i rozwiązać problem

Belgijski snajper jest obiektem westchnień klubów z Arabii Saudyjskiej

Lukaku skusi się na pieniądze Saudyjczyków?

Romelu Lukaku przebywa obecnie na wypożyczeniu w AS Romie. Choć radzi sobie tam bardzo dobrze, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że zostanie na dłużej. Chelsea wyceniła snajpera na około 40 milionów euro, co dla rzymian jest zbyt dużą kwotą. Wygląda na to, że to jego ostatnie miesiące w stolicy Włoch.

The Blues pragną wreszcie definitywnie pozbyć się Belga. Jego przyszłość na Stamford Bridge jest wykluczona, gdyż żadna ze stron nie zamierza ze sobą współpracować. Głównym celem na lato jest sprzedaż – w grę nie wchodzi wypożyczenie, stąd marginalne szanse Romy oraz innych włoskich klubów.

Z pomocą Chelsea mogą przyjść Saudyjczycy, którzy zainteresowali się osobą Lukaku. Wiadomo, że mają nieograniczone fundusze, dlatego bez problemu spełnią żądania londyńskiego klubu. Wiele zależy jednak od samego Belga, który minionego lata nie był zbyt chętny do opuszczenia Europy.

