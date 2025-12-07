Chelsea poluje na Argentyńczyka. Ciekawy transfer na horyzoncie

17:23, 7. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  CaughtOffside

Chelsea umieściła na liście życzeń argentyńskiego pomocnika. Według portalu "CaughtOffside", Valentin Barco ze Strasbourga znajduje się na radarze The Blues.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Valentin Barco na celowniku Chelsea

Chelsea nie potrafiła odnieść zwycięstwa w trzech ostatnich meczach Premier League i obecnie zajmuje 4. miejsce w tabeli, co dla klubu z zachodniego Londynu jest wynikiem poniżej oczekiwań. Szczególnie bolesna była porażka z Leeds United (1:3) na Elland Road, która dodatkowo podkreśliła problemy zespołu w linii defensywnej.

The Blues szykują się do rywalizacji z europejskimi gigantami o 21-letnią argentyńską gwiazdę Valentina Barco, który obecnie imponuje formą w barwach RC Strasbourg. Chelsea od lat stawia na młodych zawodników o ogromnym potencjale, a pomocnik wydaje się kolejną perełką, która przykuła uwagę skautów londyńskiego klubu

Valentin Barco dołączył do francuskiego klubu na zasadzie wypożyczenia z Brighton & Hove Albion w drugiej części poprzedniego sezonu. Jego występy zrobiły tak duże wrażenie, że Strasbourg zdecydował się wykupić zawodnika na stałe. W krótkim czasie 21-latek stał się jednym z filarów drużyny. W obecnym sezonie zagrał już w 18 meczach, zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty.

Choć naturalną pozycją Argentyńczyka jest środkowa pomoc, jego wszechstronność pozwala mu występować praktycznie na każdej pozycji w pomocy. Bayern Monachium i Atletico Madryt bacznie monitorują sytuację Barco. Z uwagi na fakt, że jego kontrakt we Francji obowiązuje do czerwca 2029 roku, francuski klub może zażądać sporej kwoty za transfer. Transfermakrt.de wycenia pomocnika na 15 mln euro.

