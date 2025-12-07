Chelsea poluje na Argentyńczyka. Ciekawy transfer na horyzoncie

Chelsea umieściła na liście życzeń argentyńskiego pomocnika. Według portalu "CaughtOffside", Valentin Barco ze Strasbourga znajduje się na radarze The Blues.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Valentin Barco na celowniku Chelsea

Chelsea nie potrafiła odnieść zwycięstwa w trzech ostatnich meczach Premier League i obecnie zajmuje 4. miejsce w tabeli, co dla klubu z zachodniego Londynu jest wynikiem poniżej oczekiwań. Szczególnie bolesna była porażka z Leeds United (1:3) na Elland Road, która dodatkowo podkreśliła problemy zespołu w linii defensywnej.

The Blues szykują się do rywalizacji z europejskimi gigantami o 21-letnią argentyńską gwiazdę Valentina Barco, który obecnie imponuje formą w barwach RC Strasbourg. Chelsea od lat stawia na młodych zawodników o ogromnym potencjale, a pomocnik wydaje się kolejną perełką, która przykuła uwagę skautów londyńskiego klubu

Valentin Barco dołączył do francuskiego klubu na zasadzie wypożyczenia z Brighton & Hove Albion w drugiej części poprzedniego sezonu. Jego występy zrobiły tak duże wrażenie, że Strasbourg zdecydował się wykupić zawodnika na stałe. W krótkim czasie 21-latek stał się jednym z filarów drużyny. W obecnym sezonie zagrał już w 18 meczach, zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty.

Choć naturalną pozycją Argentyńczyka jest środkowa pomoc, jego wszechstronność pozwala mu występować praktycznie na każdej pozycji w pomocy. Bayern Monachium i Atletico Madryt bacznie monitorują sytuację Barco. Z uwagi na fakt, że jego kontrakt we Francji obowiązuje do czerwca 2029 roku, francuski klub może zażądać sporej kwoty za transfer. Transfermakrt.de wycenia pomocnika na 15 mln euro.