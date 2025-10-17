Chelsea planuje głośny transfer. Na stole 50 mln euro

17:57, 17. października 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Il Messaggero

Chelsea bacznie monitoruje sytuację Nuno Tavaresa z Lazio Rzym - podaje "Il Messaggero". Portugalczyk może wrócić do Premier League.

Enzo Maresca
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Nuno Tavares na radarze Chelsea

Chelsea latem znacząco wzmocniła kadrę, a największą kwotę wyłożyła na Joao Pedro z Brighton & Hove Albion 24-letni Brazylijczyk dołączył za około 63 miliony euro i dotychczas strzelił dwa gole w lidze. Linię defensywną wzmocnili natomiast Jorrel Hato z Ajaxu Amsterdam i Mamadou Sarr ze Strasburga.

Już w styczniu londyński klub planuje kolejne wzmocnienia, tym razem na pozycji lewego obrońcy. Liczne kontuzje w drużynie wymuszają na Enzo Maresce ruchy transferowe w defensywie. Na liście życzeń The Blues znajduje się Nuno Tavares, który obecnie reprezentuje barwy Lazio Rzym.

25-letni Portugalczyk radzi sobie całkiem dobrze od czasu odejścia z Arsenalu, gdzie nie zdołał w pełni zaistnieć. Na Emirates Stadium rozegrał raptem 28 meczów na poziomie Premier League. Tymczasem w stolicy Włoch zanotował już osiem asyst w 36 spotkaniach.

Według doniesień włoskich mediów, Lazio wycenia Tavaresa na 50 milionów euro. To spora kwota, dlatego Chelsea prawdopodobnie będzie chciała wynegocjować rozsądne warunki, by nie przepłacić za 25-latka. Kontrakt Portugalczyka w rzymskim klubie obowiązuje do czerwca 2029 roku. Tavares na szersze wody wypłynął w Benfice Lizbona, a następnie grał dla Olympique’u Marsylia i Nottingham Forest.

