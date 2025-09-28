Chelsea pewna hitowego transferu. To tylko kwestia czasu

22:09, 28. września 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  TEAMtalk

Chelsea jest przekonana, że w 2026 roku sprowadzi Mike'a Maignana, którego kontrakt z Milanem obowiązuje tylko do końca aktualnego sezonu - podaje serwis TEAMtalk.

Enzo Maresca
Obserwuj nas w
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Mike Maignan coraz bliżej przeprowadzki do Londynu

Słabym punktem Chelsea w aktualnym sezonie bez wątpienia pozostaje obsada bramki. Trener ekipy The Blues – Enzo Maresca – ma obecnie do swojej dyspozycji Roberta Sancheza, Filipa Jorgensena oraz Gabriela Słoninę. Żaden z wymienionych golkiperów nie gwarantuje jednak odpowiedniej jakości, co zmusza londyński klub do poszukiwań nowego i pewniejszego zawodnika do gry między słupkami. Ambicją zespołu ze Stamford Bridge jest powrót na szczyt w Premier League oraz Lidze Mistrzów, dlatego kluczowa pozycja bramkarza wymaga poważnego wzmocnienia.

Przypomnijmy, że Chelsea była bliska sprowadzenia Mike’a Maignana już w ostatnim okienku transferowym, a wszystko wskazuje na to, iż temat tej transakcji powróci w 2026 roku – zimą lub latem. Londyńscy działacze są podobno przekonani, że uda im się zakontraktować 30-letniego Francuza. Maignan jest związany z Milanem tylko do 30 czerwca 2026 roku, co oznacza, iż jeśli golkiper nie przedłuży umowy z aktualnym pracodawcą, to Niebiescy będą mogli ściągnąć go do siebie za stosunkowo niską kwotę, albo nawet za darmo po wygaśnięciu kontraktu.

POLECAMY TAKŻE

Arda Guler
Real straci Gulera? Wzbudził zainteresowanie dwóch gigantów
Florentino Perez
Real obserwuje dwie gwiazdy tego samego klubu. Królewscy rozbiją bank?
Enzo Maresca
Chelsea na zakupach w Turynie. Chce pomocnika Juventusu

Mike Maignan to jeden z najlepszych francuskich bramkarzy, biorąc pod uwagę ostatnie kampanie. Swoją profesjonalną karierę rozpoczynał w Paris Saint-Germain, ale prawdziwy rozwój zaliczył w Lille, gdzie grał w latach 2015-2021. W sezonie 2020/2021 poprowadził ten klub do sensacyjnego mistrzostwa Ligue 1. Latem 2021 roku przeniósł się do Milanu za około 15 milionów euro, a tam szybko stał się numerem jeden w bramce ekipy Rossonerich. W barwach włoskiego giganta rozegrał łącznie 168 spotkań i sięgnął po scudetto w kampanii 2021/2022. Maignan ma także na swoim koncie 34 występy w koszulce reprezentacji Francji.