Chelsea pewna hitowego transferu. To tylko kwestia czasu

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Mike Maignan coraz bliżej przeprowadzki do Londynu

Słabym punktem Chelsea w aktualnym sezonie bez wątpienia pozostaje obsada bramki. Trener ekipy The Blues – Enzo Maresca – ma obecnie do swojej dyspozycji Roberta Sancheza, Filipa Jorgensena oraz Gabriela Słoninę. Żaden z wymienionych golkiperów nie gwarantuje jednak odpowiedniej jakości, co zmusza londyński klub do poszukiwań nowego i pewniejszego zawodnika do gry między słupkami. Ambicją zespołu ze Stamford Bridge jest powrót na szczyt w Premier League oraz Lidze Mistrzów, dlatego kluczowa pozycja bramkarza wymaga poważnego wzmocnienia.

Przypomnijmy, że Chelsea była bliska sprowadzenia Mike’a Maignana już w ostatnim okienku transferowym, a wszystko wskazuje na to, iż temat tej transakcji powróci w 2026 roku – zimą lub latem. Londyńscy działacze są podobno przekonani, że uda im się zakontraktować 30-letniego Francuza. Maignan jest związany z Milanem tylko do 30 czerwca 2026 roku, co oznacza, iż jeśli golkiper nie przedłuży umowy z aktualnym pracodawcą, to Niebiescy będą mogli ściągnąć go do siebie za stosunkowo niską kwotę, albo nawet za darmo po wygaśnięciu kontraktu.

Mike Maignan to jeden z najlepszych francuskich bramkarzy, biorąc pod uwagę ostatnie kampanie. Swoją profesjonalną karierę rozpoczynał w Paris Saint-Germain, ale prawdziwy rozwój zaliczył w Lille, gdzie grał w latach 2015-2021. W sezonie 2020/2021 poprowadził ten klub do sensacyjnego mistrzostwa Ligue 1. Latem 2021 roku przeniósł się do Milanu za około 15 milionów euro, a tam szybko stał się numerem jeden w bramce ekipy Rossonerich. W barwach włoskiego giganta rozegrał łącznie 168 spotkań i sięgnął po scudetto w kampanii 2021/2022. Maignan ma także na swoim koncie 34 występy w koszulce reprezentacji Francji.