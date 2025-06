Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Milan odrzucił ofertę Chelsea, przyszłość Maignana wciąż niepewna

Mike Maignan to jeden z najlepszych bramkarzy w Serie A. Reprezentant Francji od lat stanowi mocny punkt Milanu nie tylko w rozgrywkach ligowych, ale również w europejskich pucharach. Ze względu na słabą postawę klubu w minionym sezonie, w mediach pojawiły się informacje, ze bramkarz latem zmieni otoczenie. Poważne zainteresowanie wyraziły m.in. drużyny z Premier League.

Największe szanse na transfer Maignana ma Chelsea. Londyńczycy postanowili wykonać pierwszy krok ku pozyskaniu czołowego bramkarza. W ostatnich dniach do Mediolanu wpłynęła oferta w wysokości ok. 15 milionów funtów.

Z informacji Daniele Longo wynika jednak, że Milan kategorycznie odrzucił propozycje Chelsea. Nie oznacza to jednak, że negocjacje spełzły na niczym. Na początku przyszłego tygodnia przedstawiciele obu klubów mają spotkać się raz jeszcze. The Blues złożą wtedy kolejną propozycję, która ma być wyższa. Niewykluczone, że najbliższe spotkanie będzie decydujące. Jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie, transfer Maignana do Chelsea będzie prawie niemożliwy do zrealizowania.

Maignan ma umowę z Milanem do 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że kontrakt nie zostanie przedłużony. Na Półwysep Apeniński trafił latem 2021 roku z OSC Lille za ok. 16 mln euro. Łącznie rozegrał w klubie 163 mecze, 59 razy zachowując czyste konto.