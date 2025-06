Z Juventusu do Milanu. Allegri ma pomysł na szokujący transfer

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Max Allegri

Dusan Vlahović trafił na listę życzeń Milanu

AC Milan po fatalnym sezonie, który zakończył się brakiem awansu do europejskich pucharów, postanowił zmienić trenera. Do Mediolanu wrócił Max Allegri, który w przeszłości sięgał z zespołem po Scudetto. Nowy szkoleniowiec przed startem rozgrywek ma otrzymać kilka wzmocnień. Między innymi w klubie rozglądają się za bramkostrzelnym napastnikiem.

Z informacji Matteo Moretto wynika, że w grze pojawił się niespodziewany kandydat. Potencjalny transfer wywołałby spore poruszenie w Serie A. Według dziennikarza Milan rozważa złożenie oferty za Dusana Vlahovicia, czyli obecnego piłkarza Juventusu.

Zwolennikiem takiego transferu jest Max Allegri. Włoski taktyk doskonale zna piłkarza z czasów pracy w Juventusie. To za jego kadencji Serb przeniósł się z Fiorentiny do Turynu. Warto dodać, że przyszłość 25-latka stoi pod znakiem zapytania, ponieważ umowa wygasa w 2026 roku i nic nie wskazuje, żeby została przedłużona. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, to latem snajper może zmienić klub.

Moretto dodaje jednak, że jak na razie nie toczą się żadne negocjacje ws. ewentualnego transferu. Wiadomo jednak, że Vlahović pozostaje faworytem Allegriego do wzmocnienia na pozycji numer dziewięć. W tym sezonie reprezentant Serbii zdobył 15 goli i zaliczył 5 asyst w 41 meczach we wszystkich rozgrywkach.