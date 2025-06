Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea oferuje 55 mln funtów za Gittensa

Chelsea kontynuuje ofensywę transferową, kierując uwagę na Jamiego Gittensa z Borussii Dortmund. Anglik od dawna był obserwowany przez londyński klub, który już w styczniu wykazywał zainteresowanie skrzydłowym. Wówczas Dortmund nie był jednak gotów na sprzedaż. Teraz sytuacja się zmieniła, a Niemcy są otwarci na transfer, jeśli oferta będzie satysfakcjonująca.

Według „CaughtOffside” Chelsea przystąpiła do negocjacji z nową determinacją, oferując 55 milionów funtów. Choć nie wiadomo, czy ta kwota wystarczy, to właśnie The Blues prowadzą obecnie najbardziej zaawansowane rozmowy w sprawie transferu 20-latka. W grze pozostają również Liverpool, Arsenal, Manchester City i Bayern Monachium.

Decyzja o powrocie do rozmów zBVB zbiegła się w czasie z odejściem Jadona Sancho. 25-latek wraca do Manchesteru United po niezbyt udanym wypożyczeniu na Stamford Bridge. Gittens ma być nie tylko jego następcą, ale też realnym wzmocnieniem dla ofensywy Chelsea.

– Jest elektryzujący – tak o Gittensie mówił ekspert BBC Stephen Warnock. Zainteresowanie młodym skrzydłowym rośnie, a Arsenal widzi w nim nawet alternatywę dla Nico Williamsa. Walka o podpis Gittensa może być jednym z ciekawszych wątków tego okna transferowego.