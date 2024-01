Chelsea odwołała wypożyczenie. Piłkarz wraca do klubu

Diego Moreira wrócił do Chelsea, po tym jak klub skrócił jego wypożyczenie do Olympique'u Lyon. Piłkarz nie mógł liczyć na zbyt dużo minut we Francji.

IMAGO / Laurent Sanson Na zdjęciu: Diego Moreira

Chelsea skróciła wypożyczenie piłkarza

Diego Moreira nie mógł liczyć na grę w Lyonie

Portugalczyk raczej nie będzie opcją dla Mauricio Pochettino

Chelsea skróciła wypożyczenie Diego Moreiry

Diego Moreira latem 2023 roku został wypożyczony z Chelsea do Olympique’u Lyon. 19-letni Portugalczyk miał we Francji zebrać cenne doświadczenie, występując w barwach pierwszej drużyny. Jednak jego pobyt nie potoczył się po myśli The Blues.

Lewy skrzydłowy w barwach Lyonu rozegrał zaledwie 9 meczów, przebywając na boisku przez 381 minut. To statystyki zdecydowanie poniżej oczekiwań Chelsea, która ostatecznie podjęła decyzję o skróceniu wypożyczenia.

Diego Moreira wrócił do ośrodka The Blues, ale raczej nie będzie pierwszoplanową postacią w drużynie Mauricio Pochettino. Prawdopodobnie Chelsea odeśle piłkarza do drużyny U23 lub znów go wypożyczy w inne miejsce.