Gwiazda Chelsea na sprzedaż. Maresca mówi wprost

Chelsea sprowadziła latem dwóch napastników i jest gotowa, aby pożegnać Nicolasa Jacksona. Enzo Maresca przyznaje, że jest na wylocie.

fot. Mark Pain Na zdjęciu: Enzo Maresca

Jackson na wylocie z Chelsea

Chelsea tego lata pozyskała czterech nowych piłkarzy – Liama Delapa, Joao Pedro, Jamiego Gittensa oraz Jorrela Hato. Na tym nie koniec, gdyż media zapewniają, że na Stamford Bridge mogą trafić jeszcze Xavi Simons i Alejandro Garnacho. Przebudowa kadry jest dość poważna, a prawdopodobne są również następne odejścia. Na wylocie z triumfatora Klubowych Mistrzostw Świata znajduje się Nicolas Jackson, który w zeszłym sezonie był podstawowym snajperem.

Transfery Pedro oraz Delapa sprawiły, że na „dziewiątce” w ekipie The Blues zrobił się tłok. Z tego względu Chelsea jest otwarta na sprzedaż właśnie Jacksona, którego Enzo Maresca z całej trójki ceni najmniej.

Senegalczyk jest łączony z dużym transferem wewnątrz Premier League. Myśli o nim chociażby Newcastle United, które w ten sposób może zastąpić Alexandra Isaka. Jak do tego tematu podchodzi Maresca? Otwarcie przyznaje, że Jackson nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej. To pokazuje, że nie ma przyszłości w Chelsea i jego transfer jest bardzo prawdopodobny.

– On z nami trenuje, ale nie jest przewidywany do gry. Wiecie, jak wygląda ta sytuacja. Okienko transferowe jest otwarte. Może odejść, zobaczymy, co się stanie – wyjaśnił szkoleniowiec Chelsea.