Chelsea zdecydowała o rozstaniu z Nicolasem Jacksonem, który ma zostać sprzedany jeszcze tego lata. Napastnik wybrał swój nowy klub. The Blues dokonali również jego wyceny.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Jackson coraz bliżej odejścia. Napastnik Chelsea wyceniony

Chelsea sprowadziła latem Joao Pedro oraz Liama Delapa, więc w linii ataku zrobiło się tłoczno. Enzo Maresca spośród trójki swoich napastników najmniej ceni Nicolasa Jacksona, więc ten został wystawiony na sprzedaż. Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym okienku opuści Stamford Bridge, bowiem nie jest brany pod uwagę do gry. Opuścił niedzielną inaugurację sezonu Premier League, a szkoleniowiec otwarcie przyznaje, że jego transfer do innego zespołu jest bardzo prawdopodobny.

Gdzie może trafić Jackson? Swego czasu był łączony z Manchesterem United, a ostatnio również Newcastle United. Sroki widzą w nim następcę Alexandra Isaka, ale on sam preferuje dołączenie do Aston Villi, o czym informuje „Football Insider”. Sprawa jest rozwojowa i najbliższe dni powinny przynieść konkretną decyzję.

Na tym transferze Chelsea chce oczywiście solidnie zarobić. Jackson został wyceniony na około 60 milionów funtów i tylko taka oferta zostanie przyjęta. Klub uważa, że gwiazdor ma dużą wartość rynkową, na co składa się jego wiek, długość kontraktu oraz statystyki w ostatnich dwóch sezonach. Jeszcze w minionej kampanii był podstawowym napastnikiem triumfatora Klubowych Mistrzostw Świata, a w 30 ligowych meczach uzbierał dziesięć goli i pięć asyst.