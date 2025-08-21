Chelsea chce ich sprzedać. Maresca skreślił dwie gwiazdy

Chelsea jest zdecydowana na sprzedaż Christophera Nkunku oraz Nicolasa Jacksona. Enzo Maresca otwarcie przyznaje, że gwiazdy nie będą grać.

fot. Paul Marriott Na zdjęciu: Piłkarze i trener Chelsea

Jackson i Nkunku na wylocie. Chelsea szuka rozwiązania

Chelsea przebudowała latem ofensywę, ściągając Liama Delapa, Joao Pedro oraz Jamiego Gittensa. Do zespołu dołączył również Estevao Willian, który został kupiony już w zeszłym roku. W linii ataku zrobiło się tłoczno, więc klub zdecydował o sprzedaży Nicolasa Jacksona. Senegalczyk pozostaje poza kadrą meczową, a w ostatnich tygodniach temat jego odejścia mocno się rozkręcił. Walczą o niego Newcastle United oraz Aston Villa.

Przyszłości na Stamford Bridge nie ma także Christopher Nkunku. W jego przypadku najbardziej prawdopodobny zdaje się być ruch do Bayernu Monachium, z którym jest nawet wstępnie dogadany. Chelsea nie godzi się natomiast na wypożyczenie, preferując transfer definitywny.

Enzo Maresca potwierdza, że nie uwzględnia w swoich planach żadnej z wspomnianych gwiazd. Zarówno Jackson, jak i Nkunku nie rozegrają kolejnego meczu dla triumfatora Klubowych Mistrzostw Świata. Rozstania z nimi to sprawa przesądzona, choć The Blues nie są jeszcze dogadani z ich nowymi pracodawcami.

– Zobaczymy, czy na początku września będą jeszcze z nami. Jeśli nie, to oznacza, że klub znalazł rozwiązanie. Uważam, że lepiej, gdyby udało się je znaleźć, bo przynajmniej wtedy byliby szczęśliwsi. Żaden z nich nie znajdzie się w składzie na następny mecz – wyjaśnił szkoleniowiec Chelsea.