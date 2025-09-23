Chelsea chce sprowadzić gwiazdę Milanu. Włosi postawili warunek

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Maignan opuści Milan zimą? Oto warunek

Podczas letniego okna transferowego Mike Maignan był łączony z Chelsea, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Jednak kontrakt golkipera Milanu wygasa wraz z końcem sezonu. To oznacza, że Francuz już w styczniu będzie mógł negocjować z innymi klubami. Niewykluczone natomiast, że Włosi od razu zdecydują się na sprzedaż swojego bramkarza w zimowym oknie transferowym, żeby uniknąć jego odejścia za darmo.

Jednak w ostatnim czasie Rossoneri są w dobrej formie. Obecnie zespół prowadzony przez Massimiliano Allegriego po czterech rozegranych kolejkach znajduje się w czołówce Serie A i ma tylko trzy punkty straty do lidera.

Jeśli utrzymają oni poziom, który pozwoli im na walkę o mistrzostwo, szanse na transfer w trakcie sezonu nie będą duże. W związku z tym The Blues być może będą musieli zaczekać do lata, żeby sfinalizować transfer reprezentanta Francji.

Angielski gigant chce przeprowadzić zmianę na pozycji bramkarza. Robert Sanchez nie spisuje się najlepiej, co było widać w ostatnim ligowym spotkaniu z Manchesterem United, kiedy to w 5. minucie meczu popełnił błąd, faulując rywala, za co w konsekwencji obejrzał czerwoną kartkę.

