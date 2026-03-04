Chelsea chce napastnika z Bundesligi. Atrakcyjna klauzula odstępnego

14:21, 4. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fussball Daten

Chelsea jest zainteresowana napastnikiem TSG Hoffenheim. Fisnik Asllani może dołączyć do londyńskiego giganta – ujawnił Ekrem Konur z "Fussball Daten”.

Liam Rosenior
MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Fisnik Asllani na radarze Chelsea

Chelsea po całkiem udanym początku pod wodzą Liama Roseniora wpadła w wyraźny dołek w Premier League. The Blues nie wygrali żadnego z trzech ostatnich meczów ligowych, co skutkowało spadkiem na szóste miejsce w tabeli. W lutym udało się jednak pokonać Hull City w Pucharze Anglii, co zapewniło awans do 1/8 finału. W Lidze Mistrzów czeka ich starcie w 1/8 finału z Paris Saint-Germain.

W klubie trwają intensywne poszukiwania skutecznego napastnika. Choć Joao Pedro ma na koncie 11 trafień w lidze, nie gwarantuje stabilnej pozycji w pierwszym składzie. Jak informuje Ekrem Konur, na celowniku Chelsea znalazł się Fisnik Asllani z TSG Hoffenheim. Zainteresowanie 23-letnim reprezentantem Kosowa wykazują także Tottenham Hotspur i Aston Villa.

Asllani jest zawodnikiem Hoffenheim od 2020 roku, a jego obecny kontrakt obowiązuje do lata 2029 roku. W trwającym sezonie rozegrał 25 spotkań, w których zdobył osiem bramek i zaliczył siedem asyst. Jego rozwój nie przeszedł niezauważony, a portal „Fussball Daten” podkreśla, że zawodnik potrafi nie tylko finalizować akcje, ale także aktywnie uczestniczyć w budowaniu gry.

Nazwisko Asllaniego pojawia się również w kontekście Bayernu Monachium. Chelsea może liczyć na stosunkowo przystępną kwotę za transfer. W kontrakcie piłkarza z Hoffenheim znajduje się klauzula odstępnego w wysokości 30 milionów euro, co w realiach Premier League jest ceną atrakcyjną za zawodnika o takim profilu i potencjale.

