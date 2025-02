Chelsea chce nowego skrzydłowego. To będzie głośny transfer

dpa picture alliance / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund i Enzo Maresca

Karim Adeyemi na celowniku Chelsea

Borussia Dortmund ściągnęła Karima Adeyemiego z RB Salzburg w 2022 roku. Skrzydłowy świetnie spisuje się w barwach niemieckiego klubu i wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Według najnowszych ustaleń, Chelsea FC zamierza latem ruszyć po 23-leniego zawodnika.

Co ważne, sytuacji niemieckiego piłkarza uważnie przygląda się także Arsenal, który również jest w gronie klubów zainteresowanych. Niemiec po zmianie agentów jest otwarty na przenosiny do Premier League. Borussia może sprzedać Adeyemiego za około 45 milionów euro. Przedstawiciele The Blues rozpoczęli już pierwsze rozmowy z otoczeniem zawodnika.

Chelsea wydaje się liderem wyścigu o skrzydłowego. Adeyemi w tym sezonie strzelił sześć goli i dołożył pięć asyst w 21 spotkaniach na wszystkich frontach. Dodajmy, że czterokrotny reprezentant Niemiec trafił na listę życzeń Juventusu, który szuka wszechstronnego pomocnika.

Adeyemi wychował się w akademii Bayernu Monachium, ale swój talent rozwinął w austriackim klubie. RB Salzburg blisko trzy lata temu został sprzedany za 30 milionów euro do BVB. Jego obecny kontrakt w klubie z Signal Iduna Park obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.