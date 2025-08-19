Chelsea celuje w 300 mln funtów. Kolejni gracze na liście do odejścia

Chelsea planuje kolejne roszady w składzie. Według "The Telegraph" lista piłkarzy przeznaczonych do sprzedaży lub wypożyczenia ponownie się wydłużyła, a celem klubu jest przekroczenie bariery 300 mln funtów.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea przyspiesza wyprzedaż. Kolejni zawodnicy mogą odejść

Chelsea od miesięcy planuje wielką wyprzedaż, która ma odciążyć budżet i uporządkować kadrę. Jeszcze na początku lata „BBC” wymieniało dziesięciu graczy z pierwszego zespołu przeznaczonych do odejścia. W tym gronie znajdowali się między innymi Raheem Sterling, Axel Disasi, Kepa Arrizabalaga czy Ben Chilwell.

Część planów udało się już zrealizować. Odeszli Kepa, Djordje Petrovic, Armando Broja, Joao Felix oraz Lesley Ugochukwu. Ale sytuacja innych wciąż pozostaje w zawieszeniu. Sterling, Disasi i Chilwell nie wzbudzają dużego zainteresowania, a rozmowy w sprawie Renato Veigi czy Carney’a Chukwuemeki nie posunęły się naprzód.

Według informacji „The Telegraph” lista transferowa Chelsea nie tylko się nie skróciła, ale znów się wydłużyła. Do grona zawodników wystawionych na sprzedaż dołączyli Nicolas Jackson i Christopher Nkunku. Atak londyńczyków został uzupełniony przez Joao Pedro i Liama Delapa, co sprawia, że konkurencja w ofensywie jest jeszcze większa. Na liście do wypożyczenia znaleźli się też Aaron Anselmino i Tyrique George.

Celem Chelsea pozostaje zakończenie letniego okna z przychodem ze sprzedaży piłkarzy na poziomie 300 milionów funtów. Klub ma już na koncie 232 miliony, a przy kilku dużych nazwiskach wciąż możliwych do sprzedaży plan wydaje się realny. Końcówka okienka zapowiada się wyjątkowo gorąco.

