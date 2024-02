IMAGO / Fotoagenzia Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Lazio nie zakontraktowało Ryana Kenta

Sarri skupiony na przygotowaniach do meczu z Atalantą

Klub bez wzmocnień w styczniowym oknie transferowym

Sarri zaakceptował brak transferów Lazio

Lazio Rzym słynie z późnych działań transferowych, co często prowadzi do nieudanych negocjacji czy zerwanych umów. Na początku okna klub był mało aktywny oddając jedynie Tomy’ego Basica do Salernitany, ale ożywił się w ostatnim tygodniu.

Lazio nawiązało kontakt z kilkoma klubami Championship, takimi jak Sunderland i Plymouth Argyle, w poszukiwaniu możliwych wzmocnień, ale ich oferty okazały się nieprzekonujące i zmusiły do poszukiwań gdzie indziej. Ostatecznie uzgodnili umowę z Fenerbahce dotyczącą Ryana Kenta, ale skrzydłowy w ostatniej chwili zdecydował się nie opuszczać Turcji, co spowodowało najpierw chaos, a następnie brak wzmocnień.

Według dzisiejszego wydania “Corriere dello Sport”, Maurizio Sarri pozostał nieporuszony chaosem, jaki otoczył Lazio w ostatnich dniach styczniowego okna transferowego, skupiając wszystkie swoje wysiłki na przygotowaniach do nadchodzącego meczu ligowego z Atalantą.

Włoski trener jest świadomy sposobu działania klubu na rynku transferowym i nie spodziewał się żadnych wzmocnień w tym miesiącu.

