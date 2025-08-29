Azpilicueta pożegnał się z Atletico. Zaliczył miękkie lądowanie

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Cesar Azpilicueta

Sevilla zaprezentowała Cesara Azpilicuetę

Sevilla oficjalnie ogłosiła sprowadzenie Cesara Azpilicuety, o czym poinformowała za pośrednictwem swojej strony internetowej. 36-letni obrońca trafił na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan na zasadzie wolnego transferu po tym, jak rozstał się z Atletico Madryt. Dzięki temu andaluzyjski klub nie musiał płacić żadnej kwoty odstępnego, co czyni tę transakcję szczególnie korzystną pod względem finansowym. Sevilla w ten sposób zyskała bardzo doświadczonego zawodnika, który nie kosztował ani centa.

Hiszpański weteran związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2026 roku. W umowie znalazła się także opcja przedłużenia współpracy o kolejny sezon, co daje obu stronom elastyczność w zależności od formy piłkarza. Choć Azpilicueta ma już 36 lat, wciąż imponuje profesjonalizmem oraz przygotowaniem fizycznym, dlatego władze Sevilli liczą, że weteran będzie liderem formacji defensywnej. Dla samego piłkarza to także szansa na regularną grę i pozostanie na wysokim poziomie.

Cesar Azpilicueta jest wychowankiem Osasuny Pampeluna, z której w 2010 roku przeniósł się do Olympique’u Marsylia. Największe sukcesy odnosił jednak w Chelsea, gdzie spędził ponad dekadę i stał się jedną z klubowych legend. Z drużyną The Blues wygrał m.in. Ligę Mistrzów, Ligę Europy oraz Premier League. W barwach Atletico Madryt spędził ostatnie dwie kampanie, występując w 54 spotkaniach. Teraz wszechstronny defensor, mogący grać w środku i na prawej stronie, będzie miał okazję zapisać nowy rozdział w karierze, pomagając Sevilli w zajęciu jak najwyższej lokaty w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.