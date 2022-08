Pressfocus Na zdjęciu: Santi Mina

Celta Vigo przynajmniej na razie rozwiązała swój problem z Santim Miną. Skazany na karę pozbawienia wolności napastnik, który jest w trakcie procesu apelacyjnego, został wypożyczony do Al-Shabab. Oznacza to, że będzie grał w jednej drużynie z Grzegorzem Krychowiakiem.

Santi Mina został w maju skazany na cztery lata więzienia za wykorzystanie seksualne kobiety

Hiszpan nie przyznał się do winy i będzie walczył o odzyskanie dobrego imienia

Celta Vigo nie chciała mieć już z nim nic wspólnego i oddała go na wypożyczenie do Arabii Saudyjskiej

Cetla zamknęła drzwi dla Santiego Miny

W maju Santi Mina został skazany na cztery lata pozbawienia wolności. Była to kara jaką wymierzył mu sąd za seksualne wykorzystanie kobiety w 2017 roku. Piłkarz naturalnie do winy się nie przyznał i odwołał od wyroku. Celta Vigo chciała możliwie jak najszybciej pozbyć się 26-latka, za czym opowiadała się również szatnia. Napastnik domagał się jednak prawa do dalszego trenowania, co gwarantował mu ważny wciąż kontrakt.

Dyrektor sportowy Celty zapowiedział przed startem rozgrywek ligowych, że Santi Mina nie ma już czego szukać w klubie i powinien znaleźć sobie nowego pracodawcę. Klub poszukiwał intensywnie w trakcie letniego okienka transferowego możliwych opcji dla Hiszpana. Wreszcie udało się znaleźć chętnego do pozyskania 26-latka.

Zwrot w sadze z Santim Miną. Piłkarz skazany na cztery lata więzienia za przestępstwa na tle seksualnym został „wymazany” z Celty, ale domagał się trenowania z zespołem do czasu prawomocnego wyroku. Nie wiadomo, gdzie go doczeka, bo właśnie wypożyczono go do arabskiego Al-Shabab. — Jakub Kręcidło (@J_Krecidlo) August 18, 2022

Jak poinformował Jakub Kręcidło, Celta uzgodniła warunki wypożyczenia Santiago Miny z Al-Shabab z Arabii Saudyjskiej. Oznacza to, że Hiszpan zagra w jednej drużynie z Grzegorzem Krychowiakiem. Santi Mina rozegrał dla Celty Vigo 163 mecze. Zanotował w ich trakcie 42 gole i 17 asyst.