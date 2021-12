PressFocus Na zdjęciu: Casemiro

Szokujące wieści podał francuski portal Football365. Według niego Real Madryt szykuje się do pożegnania Casemiro. Ba, Królewscy znaleźli ponoć nawet następcę Brazylijczyka. Ma nim zostać Wilfred Ndidi z Leicester City.

Według Football365, Real Madryt zamierza niebawem sprzedać Casemiro

To o tyle dziwne, że Brazylijczyk jest niekwestionowanym filarem Królewskich, który nie zaliczył znaczącej obniżki formy na przestrzeni ostatnich sezonów

Następcą pomocnika ma zostać Wilfred Ndidi z Leicester City

Casemiro na wylocie z Realu Madryt?!

Francuski portal Football365 podał zaskakującą informację. Podobno Real Madryt zamierza niebawem zakończyć swoją współpracę z Casemiro. Brazylijczyka łączy z Królewskimi kontrakt do 2025 roku, ale klub zamierza sprzedać go już najbliższego lata.

Taką informację należy traktować z odpowiednim dystansem. Jeżeli mielibyśmy wyznaczyć jednego zawodnika z kadry Los Blancos określanego mianem “niezastąpionego”, pierwszy na myśl przychodzi przecież właśnie Casemiro. Kibice od lat narzekają, że Brazylijczyk nie ma w kadrze naturalnego zastępcy, przez co gra niemal co mecz. I to gra na niezwykle wysokim poziomie, nieosiągalnym dla większości defensywnych pomocników na świecie.

Francuskie źródło uważa jednak, że Real nie tylko chce sprzedać 29-latka, ale znalazł już jego następcę. Mowa tu o Wilfredzie Ndidim. Portal zaznacza jednak, że Florentino Perez musiałby liczyć się z wielkimi kosztami. Leicester City nie pozwoliłoby bowiem Nigeryjczykowi odejść za mniej niż 60 milionów euro.

Casemiro rozegrał w tym sezonie już 21 spotkań dla Królewskich. Zanotował w nich trzy asysty.

Real Madryt Atletico Madryt 2.08 3.50 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11. grudnia 2021 15:58 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Zobacz również: Ancelotti przestrzega przed nadmiernym optymizmem.