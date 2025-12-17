Casemiro łączony z transferem. Tam ma grać po opuszczeniu Old Trafford

16:38, 17. grudnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Daily Mail

Manchester United najprawdopodobniej pożegna Casemiro wraz z końcem sezonu. Gwiazdor lada moment będzie mógł związać się z nowym klubem. "Daily Mail" wskazuje potencjalny kierunek jego transferu.

Casemiro
fot. News Images LTD Na zdjęciu: Casemiro

Casemiro wyniesie się z Europy? Wiele na to wskazuje

Manchester United sprowadził w 2022 roku Casemiro z Realu Madryt za 70 milionów euro. Miał to być transfer, który pozwoli angielskiemu gigantowi na ponowną walkę o najwyższe cele w kraju oraz Europie. Tak się nie stało, natomiast Brazylijczyk na przestrzeni kolejnych lat faktycznie był liderem ekipy z Old Trafford. Miewał też oczywiście gorsze okresy i był wręcz wypychany z drużyny. Czerwonym Diabłom przeszkadzało w szczególności jego wielkie wynagrodzenie, które nieszczególnie odzwierciedlało boiskową postawę.

Obecny sezon w wykonaniu Casemiro jest bardzo dobry. Ruben Amorim regularnie na niego stawia, a ten odwdzięcza się wysoką formą. Widać natomiast powoli, że nie będzie już długo w stanie grać na takim poziomie, więc to dobry moment, aby doprowadzić do pożegnania. Za kilka miesięcy najprawdopodobniej dojdzie do rozstania.

Manchester United nie planuje przedłużać wygasającej umowy Brazylijczyka. Byłoby to możliwe w przypadku jego zgody na bardzo dużą obniżkę dotychczasowego wynagrodzenia. „Daily Mail” przewiduje natomiast transfer i wyprowadzkę Casemiro z Europy.

Do tej pory Casemiro był łączony głównie z Arabią Saudyjską, ale najbardziej prawdopodobnym kierunkiem mają być Stany Zjednoczone. Swego czasu do jego transferu przymierzał się Inter Miami, ale ten temat upadł. Pomocnik poczeka z decyzją do końcówki sezonu, gdyż skupia się w pełni na występach w Manchesterze United.