Carrick czeka na decyzję Man United. „Uwielbiam tu być”

Michael Carrick pozostaje trenerem Manchesteru United do końca sezonu. Pojawia się coraz więcej głosów, że powinien być nim na dłużej. Jak do tematu podchodzi sam Anglik?

fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Michael Carrick

Carrick odmienił drużynę. Manchester United postawi właśnie na niego?

Manchester United na początku roku pożegnał Rubena Amorima i sprowadził w jego miejsce Michaela Carricka. Ten dostał konkretne zadanie – ma prowadzić drużynę do końca obecnego sezonu. W tym czasie klub zamierzał wytypować i porozumieć się z docelowym następcą Portugalczyka, który miałby zawitać na Old Trafford od lata.

Ostatnie tygodnie w wykonaniu Czerwonych Diabłów wprawiły jednak wszystkich w osłupienie. Carrick poprowadził ich w siedmiu meczach i nie doznał ani jednej porażki. Jego bilans jest zachwycający – to sześć zwycięstw oraz jeden remis. Manchester United ograł chociażby Manchester City, Arsenal czy Tottenham. Wyniki robią wrażenie, a media twierdzą też, że Carrick odbudował atmosferę w szatni, zdobywając zaufanie wszystkich zawodników.

Teraz Manchester United musi podjąć trudną decyzję. Carrick pokazuje, że zasługuje na szansę i prowadzenie zespołu też w kolejnym sezonie. Klub chce jednak poczekać i zobaczyć, czy uda się osiągnąć cel, jakim jest awans do Ligi Mistrzów. Sam menedżer zapewnia, że świetnie czuje się na Old Trafford.

– Kocham być tutaj i robić to, co robię. Podejmuję decyzję nie myśląc o krótkoterminowym rezultacie. Moją odpowiedzialnością, niezależnie od tego, jak długo będzie trwała moja przygoda, jest podejmowanie decyzji najlepszych dla przyszłości klubu – stwierdził Carrick.