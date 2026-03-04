Carrick czeka na decyzję Man United. „Uwielbiam tu być”

Carrick odmienił drużynę. Manchester United postawi właśnie na niego?
Manchester United na początku roku pożegnał Rubena Amorima i sprowadził w jego miejsce Michaela Carricka. Ten dostał konkretne zadanie – ma prowadzić drużynę do końca obecnego sezonu. W tym czasie klub zamierzał wytypować i porozumieć się z docelowym następcą Portugalczyka, który miałby zawitać na Old Trafford od lata.
Ostatnie tygodnie w wykonaniu Czerwonych Diabłów wprawiły jednak wszystkich w osłupienie. Carrick poprowadził ich w siedmiu meczach i nie doznał ani jednej porażki. Jego bilans jest zachwycający – to sześć zwycięstw oraz jeden remis. Manchester United ograł chociażby Manchester City, Arsenal czy Tottenham. Wyniki robią wrażenie, a media twierdzą też, że Carrick odbudował atmosferę w szatni, zdobywając zaufanie wszystkich zawodników.
Teraz Manchester United musi podjąć trudną decyzję. Carrick pokazuje, że zasługuje na szansę i prowadzenie zespołu też w kolejnym sezonie. Klub chce jednak poczekać i zobaczyć, czy uda się osiągnąć cel, jakim jest awans do Ligi Mistrzów. Sam menedżer zapewnia, że świetnie czuje się na Old Trafford.
– Kocham być tutaj i robić to, co robię. Podejmuję decyzję nie myśląc o krótkoterminowym rezultacie. Moją odpowiedzialnością, niezależnie od tego, jak długo będzie trwała moja przygoda, jest podejmowanie decyzji najlepszych dla przyszłości klubu – stwierdził Carrick.