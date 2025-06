Villarreal szykuje hit transferowy. Rozpoczął negocjacje z PSG

Carlos Soler odejdzie z PSG w letnim okienku transferowym. Wiele wskazuje na to, że 28-letni pomocnik przeniesie się do Villarrealu - donosi francuska gazeta L'Equipe.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Marcelino - trener Villarrealu

Carlos Soler wróci do Hiszpanii? Villarreal pracuje nad transferem

Villarreal uzbierał aż 70 punktów i zajął bardzo wysokie 5. miejsce w minionym sezonie La Ligi, co oznacza powrót tego zespołu do prestiżowych rozgrywek Ligi Mistrzów. Tak więc drużyna Żółtej Łodzi Podwodnej, którą od 2023 roku z powodzeniem opiekuje się Marcelino, przeżywa niezwykle udany czas. Hiszpański klub chce jak najlepiej przygotować się do gry na trzech frontach, dlatego latem planuje dokonać kilku poważnych wzmocnień składu. Niewykluczone, że Villarreal dobije targu z Paris Saint-Germain.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez francuską gazetę „L’Equipe” na Estadio de la Ceramica może bowiem wylądować Carlos Soler. Między stronami podobno rozpoczęły się już negocjacje, które błyskawicznie postępują. W związku z tym wiele wskazuje na to, iż środkowy pomocnik lada moment zamieni PSG na wspomniany wyżej Villarreal. Paryscy włodarze dążą do pozbycia się 28-letniego piłkarza i zdaniem przytoczonego dziennika są gotowi sprzedać go w promocyjnej cenie.

Czternastokrotny reprezentant Hiszpanii występuje w barwach drużyny Les Parisiens od września 2022 roku, kiedy przeprowadził się do Parku Książąt za 18 milionów euro z Valencii, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Mierzący 180 centymetrów zawodnik w koszulce Paris Saint-Germain rozegrał łącznie 63 spotkania, zdobył 8 bramek i zaliczył 8 asyst. Warto dodać, że w ostatniej kampanii Carlos Soler przebywał na wypożyczeniu w West Hamie United. Aktualna wartość rynkowa Hiszpana wynosi prawie 20 milionów euro.