Man United postawi na swoim? Hitowy transfer coraz bliżej

Carlos Baleba odejdzie z Brighton & Hove Albion w najbliższym letnim okienku transferowym, a Manchester United jest zdecydowanym faworytem do pozyskania kameruńskiego pomocnika - podaje serwis Africa Foot.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Carlos Baleba zbliża się do Manchesteru United

Manchester United planuje poważnie wzmocnić swój środek pola w jednym z najbliższych okienek transferowych, ponieważ Ruben Amorim wyraźnie akcentuje potrzebę zwiększenia rywalizacji w tej strefie boiska. Portugalczyk dostrzega, że obecna kadra wymaga większej głębi, aby móc skutecznie rywalizować na kilku frontach.

Na szczycie listy życzeń angielskiego klubu od dłuższego czasu znajduje się Carlos Baleba, którego ewentualne przenosiny na Old Trafford nabierają coraz bardziej realnych kształtów. Wszystko wskazuje na to, że determinacja United w sprawie Kameruńczyka rośnie.

Jak poinformował serwis „Africa Foot”, 21-letni pomocnik podjął już decyzję o opuszczeniu Brighton & Hove Albion w 2026 roku. Portal dodaje, że Manchester United jest aktualnie faworytem w wyścigu o jego pozyskanie, a sam zawodnik chętnie widziałby siebie w koszulce zespołu Czerwonych Diabłów. Taki transfer miałby większe szanse powodzenia latem niż zimą, co zbiega się z planami klubu dotyczącymi przebudowy środka pola.

Carlos Baleba trafił do drużyny Mew z Lille w 2023 roku i od razu wywalczył sobie ważną rolę w drużynie Premier League. 11-krotny reprezentant Kamerunu imponuje dynamiką, siłą fizyczną oraz skutecznym odbiorem piłki, co czyni go jednym z najciekawszych młodych pomocników w lidze. Zdolny 21-latek w trwającym sezonie rozegrał 15 spotkań. Serwis „Transfermarkt” wycenia piłkarza na 60 milionów euro, choć jego sprowadzenie może ostatecznie wymagać jeszcze większej inwestycji ze strony Manchesteru United.