Cancelo może zostać w Barcelonie. Te warunki muszą zostać spełnione

16:09, 24. lutego 2026
FC Barcelona wypożyczyła Joao Cancelo z Al Hilal do końca sezonu. Według "Sportu" klub ma już plan, by zatrzymać obrońcę na stałe, jeśli spełni określone warunki sportowe i finansowe.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Barcelona chce zatrzymać Cancelo, ale stawia jasne warunki finansowe

FC Barcelona sprowadziła Joao Cancelo w zimowym oknie transferowym. Był to jedyny transfer pierwszego zespołu w styczniu. Portugalczyk trafił do Blaugrany na zasadzie wypożyczenia z Al Hilal do końca sezonu. Nie grał regularnie, lecz w meczu z Levante pokazał swoją wartość i zaliczył asystę.

W klubie rośnie przekonanie, że 31 latek może być idealnym uzupełnieniem składu. Według „Sportu” istnieje wstępny plan jego definitywnego transferu latem. Barcelona uzgodniła z zawodnikiem i jego otoczeniem, że zostanie na dłużej, jeśli poziom sportowy będzie odpowiedni oraz zostaną spełnione określone warunki finansowe.

Obecna umowa nie zawiera opcji wykupu. Al Hilal pokrywa znaczną część wynagrodzenia piłkarza, a sam Cancelo zgodził się na obniżkę pensji. Barcelona zapewniła jednak zawodnika, że podejmie próbę jego pozyskania, jeśli rozwiąże kontrakt z saudyjskim klubem i trafi do Katalonii jako wolny zawodnik.

Kluczowe będzie więc nie tylko utrzymanie formy, ale także decyzja samego piłkarza. Musiałby zrzec się ostatniego roku kontraktu z Al Hilal i zaakceptować wynagrodzenie dostosowane do realiów finansowych klubu. Blaugrana chce wzmocnić boki obrony w przyszłym sezonie, a Cancelo pasuje do tego profilu. Wszystko zależy teraz od jego występów i ruchu po stronie zawodnika.

