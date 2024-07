Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Caleb Okoli

Caleb Okoli bliski przeprowadzki do Leicester City

Leicester City po roku absencji wróciło do Premier League. Klub zatem w letnim okienku transferowym będzie musiał dokonać kilku wzmocnień. Jakiś czas temu pojawiła się informacja, że beniaminek ma być zainteresowany Jakubem Moderem, aczkolwiek transfer Polaka zapewne nie dojdzie do skutku. Jednak „Lisy” nie zatrzymują się i wkrótce mogą ogłosić nowy transfer.

Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę wynika, że Leicester City znalazł w Serie A kandydata do wzmocnienia defensywy. Na celowniku klubu z King Power Stadium znalazł się Caleb Okoli. Włoski dziennikarz zdradził, że „Lisy” są bliskie osiągnięcia porozumienia z Atalantą Bergamo. Transfer młodego włoskiego obrońcy miałby wynosić 12 milionów euro plus dodatkowe premie.

Leicester City wiąże z przyjściem Caleba Okolego spore nadzieje. Nicolo Schira zdradził, że „Lisy” zaproponowały Włochowi do podpisania długoletni kontrakt, który miałby obowiązywać do 30 czerwca 2029 roku. 22-latek to bardzo utalentowany piłkarz. Zawodnik ma za sobą dobry sezon w barwach Frosinone, z którym ostatecznie zleciał z Serie A. Jednak boiskowa dyspozycja byłego młodzieżowego reprezentanta Italii była wyróżniająca na tle całej drużyny.

Caleb Okoli nie zagrzał na długo miejsca w barwach seniorskiej drużyny Atalanty Bergamo. 22-letni defensor pod okiem Gian Piero Gasperiniego rozegrał zaledwie 17 spotkań.

