Calafiori zostanie zawodnikiem Arsenalu. Oficjalny komunikat kwestią dni

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Riccardo Calafiori

Wielki transfer Arsenalu staje się faktem

Po tygodniach negocjacji między Arsenalem a Bolognią, włoski obrońca Riccardo Calafiori ma zostać zawodnikiem Kanonierów. Matteo Moretto, znany ekspert od transferów, poinformował na platformie “X”, że defensor Rossoblu przejdzie testy medyczne i podpisze kontrakt z gigantem Premier League jeszcze w tym tygodniu, kończąc tym samym wszelkie spekulacje w tym temacie.

Inne źródła wcześniej donosiły, że Calafiori zgodził się na pięcioletni kontrakt o wartości 4 milionów euro za sezon. Z uwgai na to, że nie jest jeszcze formalnie nowym zawodnikiem Arsenalu, ma dołączyć do swoich kolegów z Bologni na drugą część przedsezonowych przygotowań. Lokalne gazety, takie jak Il Resto del Carlino, informują, że nowy trener Rossoblu, Vincenzo Italiano, powoła go na obóz w poniedziałkowe popołudnie.

Calafiori zostanie zawodnikiem Arsenalu za kwotę 50 milionów euro, wliczając w to różne bonusy. Jego były klub, FC Basel, ma otrzymać aż 50 procent z tytułu tego transferu, na mocy wcześniejszych zapisów w kontrakcie zawodnika. Kanonierzy zyskuje w ten sposób młodego i utalentowanego zawodnika, który wzmocni ich defensywę na nadchodzący sezon.

Transfer Riccardo Calafioriego do drużyny prowadzonej przez Mikela Artetę jest kolejnym przykładem na to, jak klub z Londynu konsekwentnie wzmacnia swoją kadrę przed nowymi rozgrywkami. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo zobaczymy go w koszulce Arsenalu, gotowego do rywalizacji na boiskach Premier League.

