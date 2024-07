FC Barcelona weźmie pożyczkę, by pozyskać Nico Williamsa?

FC Barcelona jest zdeterminowana, by jak najszybciej sfinalizować transfer Nico Williamsa, nawet w przypadku, gdy zablokuje on wszystkie inne pozostałe ruchy, donosi "Sport".

Barcelona robi wszystko, by sfinalizować transfer Williamsa

FC Barcelona rzadko ma tak jasno określone priorytety na okno transferowe, jak ma to miejsce w tym roku. Joan Laporta i spółka są zdeterminowani, by latem podpisać kontrakt z Nico Williamsem. Z klauzulą wykupu wynoszącą mniej niż 60 milionów euro, transfer jest na wyciągnięcie ręki i stanowi główny cel zarządu.

Nie jest tajemnicą, że Duma Katalonii znajduje się w głębokim kryzysie finansowym. Klub jest w tak trudnej sytuacji, że prawdopodobnie będzie musiał zaciągnąć kredyt, aby sfinalizować transfer Williamsa. Jak ujawnia hiszpański portal “Sport”, Barcelona zrobi wszystko, aby młody skrzydłowy dołączył do drużyny jeszcze w tym miesiącu, a następnie dostosuje pozostały budżet, aby przeprowadzić kolejne działania na rynku.

Zarząd zdaje sobie sprawę, że jeśli Williams przyjdzie, klub nie będzie mógł dokonać kolejnych wzmocnień bez sprzedaży kluczowych zawodników. W związku z tym, Nico Williams może okazać się jedynym transferem Barcelony na następny sezon.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową klubu, wielu spodziewało się, że letnie okno transferowe Barcelony będzie kręcić się wokół sprzedaży, a kilku znanych zawodników opuści drużynę. Jednak do tej pory nie doszło do takich zmian. Skrzydłowi Barcelony, Ferran Torres i Raphinha, odmawiają opuszczenia klubu tego lata, mimo że wiedzą, iż nie będą cieszyć się dużą rolą w nadchodzącym sezonie. Obaj zawodnicy wierzą, że mają to, czego potrzeba, aby zaznaczyć swoją obecność pod wodzą nowego trenera. Dopóki sytuacja nie ulegnie zmianie, przybycie kolejnego dużego zawodnika wydaje się mało prawdopodobne.

