Jamie Bynoe-Gittens opuści Borussię Dortmund!

Jamie Bynoe-Gittens bez wątpienia należy do grona najbardziej utalentowanych piłkarzy na świecie. Anglik w obecnym sezonie udowadnia, że jest kluczowym zawodnikiem Borussii Dortmund. 20-latek wybiega w przyszłość. Zespół z Signal Iduna Park ma znikome szanse na awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, a to bierze mocno pod uwagę młodzieżowy reprezentant Synów Albionu.

Z informacji przekazanych przez telewizję „Sky” dowiadujemy się, że Jamie Bynoe-Gittens podjął już decyzję dotyczącą jego przyszłość. Angielski skrzydłowy poinformował Borussię Dortmund, że w nadchodzącym letnim okienku transferowym chce zmienić otoczenie. Niemiecki klub prawdopodobnie zgodzi się na odejście 20-latka, ponieważ może sporo zarobić na jego osobie.

Nie jest żadną tajemnicą, że Jamie Bynoe-Gittens wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Młodzieżowy reprezentant Anglii prawdopodobnie wyląduje w Premier League. 20-latek bowiem znajduje się w kręgu zainteresowań Chelsea oraz Liverpoolu. Giganci zatem po sezonie stoczą walkę o transfer utalentowanego skrzydłowego.

Jamie Bynoe-Gittens w obecnym sezonie rozegrał 43 spotkania w koszulce Borussii Dortmund. W tym czasie Anglik zdołał strzelić 12 goli, a także zaliczyć pięć asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia gracza BVB na 50 milionów euro.