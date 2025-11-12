Buksa znów w Wiśle Kraków? Piłkarz zdradził swoje nastawienie

Aleksander Buksa rozstawał się z Wisłą Kraków w kontrowersyjnych okolicznościach. Po latach wciąż nie wierzy, że powrót do klubu byłby możliwy. Został o to zapytany w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Aleksander Buksa

Buksa bez szans na powrót do Wisły? To trudny temat

Aleksander Buksa był swego czasu jednym z największych talentów w Polsce. Z Wisłą Kraków pożegnał się w 2021 roku w bardzo niejasnych i kontrowersyjnych okolicznościach. Wówczas trafił do Genoi, gdzie się niestety nie przebił. Później zaliczał epizody w Belgii czy Austrii, a od 2024 roku znów gra w Polsce. Najpierw związał się z Górnikiem Zabrze, a od miesięcy znajduje się na wypożyczeniu w Polonii Warszawa.

W miniony weekend Buksa zanotował powrót do Krakowa, bowiem jego Polonia mierzyła się na wyjeździe z Wisłą. Jego wejściu na boisko towarzyszyły gwizdy z trybun, co sugeruje, że kibice Białej Gwiazdy wciąż pamiętają o kulisach rozstania sprzed lat. Wówczas klub bardzo liczył na jego sprzedaż, ale zawodnik nie przedłużył kontraktu i ostatecznie pozbawił możliwości sporego zarobku.

Przy okazji rozmowy z Tomaszem Ćwiąkałą na jego kanale YouTube Buksa miał okazję wyjaśnić, dlaczego w ogóle doszło do takiej sytuacji. Został również zapytany o hipotetyczny powrót do Wisły, natomiast jego odpowiedź nie pozostawiła wątpliwości.

– Na ten moment ciężko to sobie wyobrazić. Nie wydaje mi się, aby środowisko i społeczność Wisły w jakiś sposób takie rozwiązanie rozpatrywało. Ja też ze swojej strony tego nie widzę, przynajmniej na razie – wyjaśnił Buksa.