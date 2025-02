Newcastle przygotowuje dużą ofertę za skrzydłowego ligowego rywala

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Bryan Mbeumo może przenieść się do Newcastle United

Nie wiadomo, czy Newcastle United zakwalifikuje się do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Jeśli drużynie Srok nie uda się wywalczyć awansu do Champions League, to angielskiemu klubowi najprawdopodobniej będzie trudno zatrzymać najlepszych zawodników. W mediach spekuluje się o możliwej przeprowadzce Alexandra Isaka do jednego z europejskich gigantów. W takim przypadku ekipa z St James’ Park na pewno poszuka wzmocnienia formacji ofensywnej.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez brytyjski serwis “Football Insider” Newcastle United jest poważnie zainteresowane sprowadzeniem Bryana Mbeumo z Brentfordu. W ten sposób włodarze The Magpies osłabiliby ligowego rywala oraz zwiększyli rywalizację w linii ataku po ewentualnym odejściu etatowego reprezentanta Szwecji. Według wspomnianego wyżej portalu Sroki są gotowe zapłacić około 50 milionów funtów za 25-letniego skrzydłowego.

18-krotny reprezentant Kamerunu z powodzeniem występuje w barwach zespołu Pszczół od sierpnia 2019 roku, kiedy przeniósł się na Brentford Community Stadium za niespełna 7 milionów euro z ESTAC Troyes. Prawy napastnik błyskawicznie zaaklimatyzował się w Premier League, a jego dotychczasowy bilans w angielskiej ekstraklasie wygląda następująco – 123 spotkania, 36 bramek i 24 asysty. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro.