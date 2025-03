Newcastle United ma w swoich szeregach kilka gwiazd, które generują wielkie zainteresowanie. Latem dostępny w promocji może być Bruno Guimaraes. Pomocnik odejdzie, jeśli klub nie awansuje do Ligi Mistrzów - ujawnia "AS".

Źródło: AS

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Bruno Guimaraes

Arsenal zamierza ruszyć po Guimaraesa

Newcastle United ma w swoich szeregach kilku piłkarzy światowego formatu. Marzeniem europejskich gigantów jest transfer Alexandra Isaka, który notuje drugi kolejny kapitalny sezon. O szwedzkim snajperze myślą takie kluby, jak Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Manchester United, Chelsea czy Arsenal. Sroki są zdeterminowane, aby go zatrzymać, dlatego niebawem zaoferują mu nową umowę. Aby zabezpieczyć się finansowo, może zdecydować się na sprzedaż innego zawodnika, który zagwarantowałby solidny zarobek.

Z informacji “AS” wynika, że władze Newcastle United porozumiały się z Bruno Guimaraesem w kwestii kwoty ewentualnego transferu. Chodzi o sytuację, w której klub nie zakwalifikowałby się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Na ten moment zajmuje szóste miejsce, a do czwartej Chelsea traci dwa punkty, więc jest jeszcze w grze. Gdyby nie udało się wywalczyć awansu, wówczas Brazylijczyk miałby zostać sprzedany za 60 milionów funtów.

To kwota atrakcyjna, biorąc pod uwagę, że jeszcze do niedawna wyceniano Guimaraesa na 100 milionów funtów. W zeszłym roku interesował się nim Manchester City, ale gwiazdor był nie do wyjęcia. Teraz może być inaczej, a z okazji planuje skorzystać Arsenal. Na Emirates Stadium po sezonie powinien zameldować się nowy pomocnik z najwyższej półki. Media spekulują na temat Martina Zubimendiego, choć dyrektor sportowy Andrea Berta jest wielbicielem właśnie piłkarza Newcastle United.

Guimaraes w tym sezonie błyszczy także w grze ofensywnej. W 36 meczach uzbierał trzy bramki oraz osiem asyst.